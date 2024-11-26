Компания Xiaomi сдержала своё обещание по началу развёртывания новейшей HypesOS 2.0 на базе Android 15 по всему миру для ряда своих мобильных устройств уже в ноябре — как заметили журналисты издания GSMArena, производитель выпустил свежий апдейт с номером версии 2.0.4.0.VNCMIXM для Xiaomi 14, что означает глобальный старт обновления до HypesOS 2.0.
Источник фото: GSMArena
Интересно, что ранее Xiaomi 14 уже получал обновление до Android 15, но только с HyperOS 1.1. Всего же к концу текущего месяца, если ранее опубликованный график не изменился, HyperOS 2.0 должны получить более десятка устройств Xiaomi по всему миру, в том числе под брендами Redmi и Poco, а в декабре к ним добавится ещё большее количество смартфонов и планшетов.
Обновление HyperOS 2.0 добавляет целый ряд новых функций, улучшений и возможностей, делая особый упор на применении технологий искусственного интеллекта, а также повышая безопасность, отзывчивость пользовательского интерфейса и оптимизируя беспроводные соединения.
С полным списком мобильных устройств Xiaomi, включая смартфоны и планшеты под брендами Redmi и Poco, для которых обновление HyperOS 2.0 станет доступно в ближайшее время, можно ознакомиться в материале, опубликованном ранее.