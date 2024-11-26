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Глобальная версия HyperOS 2.0 становится доступна для Xiaomi 14
В текущем месяце получить обновление должны ещё несколько устройств.

Компания Xiaomi сдержала своё обещание по началу развёртывания новейшей HypesOS 2.0 на базе Android 15 по всему миру для ряда своих мобильных устройств уже в ноябре — как заметили журналисты издания GSMArena, производитель выпустил свежий апдейт с номером версии 2.0.4.0.VNCMIXM для Xiaomi 14, что означает глобальный старт обновления до HypesOS 2.0.

Источник фото: GSMArena

Интересно, что ранее Xiaomi 14 уже получал обновление до Android 15, но только с HyperOS 1.1. Всего же к концу текущего месяца, если ранее опубликованный график не изменился, HyperOS 2.0 должны получить более десятка устройств Xiaomi по всему миру, в том числе под брендами Redmi и Poco, а в декабре к ним добавится ещё большее количество смартфонов и планшетов.

Обновление HyperOS 2.0 добавляет целый ряд новых функций, улучшений и возможностей, делая особый упор на применении технологий искусственного интеллекта, а также повышая безопасность, отзывчивость пользовательского интерфейса и оптимизируя беспроводные соединения.

С полным списком мобильных устройств Xiaomi, включая смартфоны и планшеты под брендами Redmi и Poco, для которых обновление HyperOS 2.0 станет доступно в ближайшее время, можно ознакомиться в материале, опубликованном ранее.

#xiaomi 14 #hyperos 2.0
Источник: gsmarena.com
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