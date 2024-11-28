Проводная зарядка новинки тоже не радует.

Компания Samsung готовится к запуску своей новой серии смартфонов Galaxy S25, которые уже появились на сайте американского регулятора FCC, раскрыв ряд своих характеристик, пишет издание Gizmochina.

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В базе данных FCC смартфоны Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, имеющие модельные номера SM-931U, SM-936U и SM-938U соответственно, указаны с поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi, 5G, Bluetooth, NFC и GNSS.

Как и предполагалось, мощность проводной зарядки для всех представителей новой серии останется на прежнем уровне — стандартная модель, Galaxy S25, указана с 25-Вт зарядным адаптером EP-TA800, а Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra поддерживают 45-Вт EP-T2510.

Мощность беспроводной зарядки, судя по базе данных FCC, для стандартного Galaxy S25 и вовсе понизится до 9 Вт, хотя модель предшествующего поколения, Galaxy S24, характеризуется показателем, составляющим 15 Вт.

Флагманская модель, Samsung Galaxy S25 Ultra, также имеет поддержку стилуса S Pen, о чём ранее стало известно благодаря публикации фотографий, на которых представлена новинка.

Ожидается, что официальная презентация линейки смартфонов Galaxy S25 состоится в январе следующего года, что даст старт развёртыванию обновления One UI 7, предварительное тестирование которого, как сообщает один из информаторов, вновь откладывается.