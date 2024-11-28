Изображения демонстрируют ряд улучшений и изменений в новых продуктах Samsung.

По мере приближения даты запуска новой серии смартфонов Samsung Galaxy S25 и релиза One UI 7 на базе Android 15 в сети Интернет появляется всё больше данных, проливающих свет на новые продукты южнокорейского производителя — совсем недавно один из пользователей Reddit опубликовал видео, на котором продемонстрировал Galaxy S25 Ultra, а спустя некоторое время журналисты издания Android Authority получают от информатора GamingMK новые изображения модели совместно со скриншотами One UI 7.

На одном из представленных фото видно, что на нижней грани Samsung Galaxy S25 Ultra располагается разъём USB Type-C, решётка динамика, слоты SIM и S Pen — примечательно, что положение последнего, несмотря на предыдущие слухи, не изменилось, то есть он останется слева, как и у Galaxy S24 Ultra.

Следующее изображение демонстрирует процесс зарядки смартфона, раскрывая работу функции NowBar, благодаря которой отображается текущая активность на экране блокировки в режиме реального времени.

На третьей фотографии показана верхняя часть фронтальной панели устройства со скруглённым углом корпуса и тонкими рамками, обрамляющими дисплей.

На скриншотах One UI 7, также опубликованных информатором, видна разделённая панель уведомлений и быстрых настроек, изменённый интерфейс приложения «Камера», значки и индикатор заряда батареи с обновлённым дизайном, а также панель приложений с располагающейся в нижней части строкой поиска.

Источник фото: Android Authority

Чуть ранее один из информаторов сообщил, что старт бета-тестирования One UI 7 запланирован на начало декабря текущего года, опубликовав список ряда устройств Samsung, для которых будет доступно обновление. Релиз стабильной версии One UI 7, как ожидается, состоится после официальной презентации линейки Galaxy S25 в январе 2025 года.