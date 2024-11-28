Производитель раскрыл некоторые особенности смартфона.

Компания Realme готовится к запуску своего нового смартфона среднего класса Neo7, постепенно раскрывая некоторые подробности, проливающие свет на его возможности, пишет издание Gizmochina.

Как говорится в свежем рекламном постере, смартфон Realme Neo7 может предложить самую высокую производительность, время автономной работы и качество в своём ценовом сегменте, что подкрепляется дополнительными фактами — в бенчмарке AnTuTu, по словам производителя, новинка набирает более 2 млн баллов, располагая при этом аккумуляторной батареей ёмкостью свыше 6500 мА·ч.

Источник фото: Gizmochina

Также компания намекнула, что устройство будет обладать высокой степенью защиты от негативного воздействия пыли и влаги — точных данных предоставлено не было, но намёк даёт понять, что новинка будет иметь рейтинг IP69.

Более ранние утечки сообщали, что устройство обзаведётся большим дисплеем с разрешением 1.5K, чипсетом MediaTek Dimensity 9300+ и аккумулятором на 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт.

По данным производителя, в китайской рознице смартфон дебютирует с ценником чуть ниже 2499 юаней (345 долларов США). Информации о дате запуска новинки в настоящее время не предоставляется.