Модуль камеры увеличился в размерах по сравнению с предшественником.

Бренд Motorola продолжает работать над своим предстоящим смартфоном Moto G 5G (2025), о чём свидетельствует публикация 91mobiles совместно с OnLeaks, раскрывающая дизайн новинки, пишет издание GSMArena.

На представленных CAD-рендерах сразу бросается в глаза прибавивший в размерах по сравнению с моделью предшествующего поколения, Moto G (2024), модуль камеры на задней панели, что объясняется наличием дополнительного объектива, о котором в настоящее время ничего не известно — предполагается, что это может быть 8-Мп сверхширокоугольная камера, но не исключается и возможность наличия обычного 2-Мп датчика глубины.

Фронтальная панель новинки с плоским экраном, имеющим вырез для селфи-камеры и заметный «подбородок», внешне похожа на дизайн предшественницы. Новая модель стала слегка выше и шире, обладая размерами 167.2x76.4x8.17 мм (9.6 мм с учётом выступа модуля камеры), хотя, как предполагается, имеет тот же 6.6-дюймовый дисплей.

Источник фото: GSMArena/91mobiles/OnLeaks

Смартфон Moto G 5G (2025) может быть представлен в марте следующего года, если, конечно, производитель будет придерживаться своих былых временных рамок запуска устройств.