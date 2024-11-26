Компания MediaTek представила свой новый чипсет Dimensity 8350, который, судя по всему, мало чем отличается от чипа Dimensity 8300, пишет издание GSMArena.
Источник фото: MediaTek
Чипсет MediaTek Dimensity 8350 производится по 4-нм техпроцессу и оснащается четырьмя ядрами Cortex-A715, способными достигать тактовой частоты 3.35 ГГц, и четырьмя ядрами Cortex-A510, а также графическим процессором Mali-G615 MC6. По словам производителя, чип быстрее конкурирующих продуктов до 4% в одноядерном режиме и до 13% в многоядерном.
Новинка поддерживает дисплеи с разрешением Full HD+ при частоте обновления до 180 Гц или WQHD+ с частотой до 120 Гц, оперативную память LPDDR5X-8533 в четырёхканальном режиме и накопители UFS 4.0.
Возможности камеры ограничены 32 Мп для трёх сенсоров или 320 Мп для одного. Съёмка видео обеспечивается в разрешении до 4K при 60 кадрах в секунду и повышении энергоэффективности на 10% по сравнению с предыдущим поколением.
Заметным отличием от Dimensity 8300 является наличие у новой модели движка StarSpeed Engine, предназначенного для игр, который, по словам производителя, обеспечивает снижение энергопотребления на 10-24% и увеличивает скорость перехода между сценами на 24%. К сожалению, SoC, относительно которой ведётся отсчёт, не называется.
Кроме того, Dimensity 8350 оснащается многоядерным NPU 780, который, как заявлено, до восьми раз производительнее предшественника в задачах ИИ, поддерживает 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.
Несколько часов назад Oppo официально презентовала мобильные устройства Reno13, Reno13 Pro и Pad 3, в которых используется новый чипсет от MediaTek.