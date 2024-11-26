Новинка не слишком отличается от Dimensity 8300.

Компания MediaTek представила свой новый чипсет Dimensity 8350, который, судя по всему, мало чем отличается от чипа Dimensity 8300, пишет издание GSMArena.

Источник фото: MediaTek

Чипсет MediaTek Dimensity 8350 производится по 4-нм техпроцессу и оснащается четырьмя ядрами Cortex-A715, способными достигать тактовой частоты 3.35 ГГц, и четырьмя ядрами Cortex-A510, а также графическим процессором Mali-G615 MC6. По словам производителя, чип быстрее конкурирующих продуктов до 4% в одноядерном режиме и до 13% в многоядерном.

Новинка поддерживает дисплеи с разрешением Full HD+ при частоте обновления до 180 Гц или WQHD+ с частотой до 120 Гц, оперативную память LPDDR5X-8533 в четырёхканальном режиме и накопители UFS 4.0.

Возможности камеры ограничены 32 Мп для трёх сенсоров или 320 Мп для одного. Съёмка видео обеспечивается в разрешении до 4K при 60 кадрах в секунду и повышении энергоэффективности на 10% по сравнению с предыдущим поколением.

Заметным отличием от Dimensity 8300 является наличие у новой модели движка StarSpeed Engine, предназначенного для игр, который, по словам производителя, обеспечивает снижение энергопотребления на 10-24% и увеличивает скорость перехода между сценами на 24%. К сожалению, SoC, относительно которой ведётся отсчёт, не называется.

Кроме того, Dimensity 8350 оснащается многоядерным NPU 780, который, как заявлено, до восьми раз производительнее предшественника в задачах ИИ, поддерживает 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Несколько часов назад Oppo официально презентовала мобильные устройства Reno13, Reno13 Pro и Pad 3, в которых используется новый чипсет от MediaTek.