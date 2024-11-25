Если ранее сообщалось, что игровая видеокарта GeForce RTX 5090 будет оценена в 2000 долларов США, то уточнённые данные говорят о чуть меньшем ценнике — 1900 долларов.

Компания Nvidia готовится к предстоящему запуску своих видеокарт нового поколения GeForce RTX 50, а геймеры уже подсчитывают, с какой суммой им нужно расстаться, чтобы собрать топовый игровой ПК — как следовало из более ранних утечек, ценник заметно возрастёт, в частности, из-за подорожавшей GeForce RTX 5090, но из свежих данных, публикуемые информаторами, следует о меньших суммах.

Источник фото: eTeknix

Если ранее сообщалось, что игровая видеокарта GeForce RTX 5090 будет оценена в 2000 долларов США, то уточнённые данные говорят о чуть меньшем ценнике — 1900 долларов. Утечки об этом появились ещё несколько дней назад, а сейчас представитель сайта Bits And Chips подтверждает это, отмечая, что в сети Интернет появляется всё больше информации, указывающей на цену в 1900 долларов.

Конечно, такой ценник тоже выглядит весьма высоким, учитывая, что модель предшествующего поколения, GeForce RTX 4090, предлагалась за 1600 долларов, но это может объясняться улучшенной конфигурацией памяти GeForce RTX 5090, получившей 32 ГБ GDDR7 28 Гбит/c и 512-битную шину, а также заметным приростом количества ядер CUDA, достигающего 21760 штук.

При этом отмечается, что стоимость, составляющая 1900 долларов, является рекомендованной и не учитывает налогов, поэтому в магазинах ценник на GeForce RTX 5090 может быть и сильно выше 2000 долларов.