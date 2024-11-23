В начале года будут представлены только старшие модели.

К ожидаемым на выставке CES 2025 моделям видеокарт нового поколения Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 5080 может добавиться ещё одна представительница линейки, а вот доступные GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti, судя по всему, появятся не ранее апреля следующего года — это следует из свежих утечек, публикуемых изданием NotebookCheck.

Источник фото: PC Outlet

Ранее предполагалось, что на международной выставке CES 2025, которая пройдёт в начале января следующего года в Лас-Вегасе, Nvidia представит лишь модели GeForce RTX 5090 и RTX 5080, но свежая утечка от VideoCardz сообщает, что вместе с ними дебютирует и версия уровнем пониже — в настоящее время неизвестно, будет ли это GeForce RTX 5070 Ti или же RTX 5070.

Более ранние утечки сообщают о росте стоимости видеокарт серии GeForce RTX 50 по сравнению с моделями предшествующего поколения, GeForce RTX 40, причём не только флагманской GeForce RTX 5090, но и бюджетной GeForce RTX 5050.