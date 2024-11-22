Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
GeForce RTX 5050 будет стоить дороже своей предшественницы
Потенциальным покупателям придётся заплатить больше.

Несколько дней назад в сети Интернет появились данные, указывающие на постепенное прекращение поставок GPU текущего поколения со стороны Nvidia, которая намерена расчистить место для более дорогих видеокарт GeForce RTX 50, затем информатор поделился приблизительной стоимостью RTX 5090, которая будет заметно выше ценника предшественницы, а сейчас менеджер по продукции Lenovo на платформе Weibo поделился свежими подробностями относительно ценообразования новых моделей, в частности GeForce RTX 5050 Laptop.

Источник фото: VideoCardz

Согласно сообщению менеджера по продукции Lenovo, которое публикует издание NotebookCheck, единственным GPU в мобильном сегменте, который Nvidia будет поставлять после запуска линейки GeForce RTX 50, станет GeForce RTX 4050 Laptop, который будет продаваться совместно с более новым GeForce RTX 5050 Laptop.

По словам представителя компании, это означает, что GeForce RTX 5050 будет стоить дороже своего предшественника, что исключает их соперничество друг с другом. К сожалению, точной информации о цене новинки на данный момент не имеется, но с учётом того, что игровые ноутбуки, оснащённые GeForce RTX 4050, в настоящее время предлагаются менее чем за 1000 долларов, стоимость лэптопа с RTX 5050 явно перевалит за данную отметку, поравнявшись с моделями, снабжёнными RTX 4060.

Более ранние утечки предполагали, что мобильная GeForce RTX 5050 получит больше ядер CUDA по сравнению с предшественницей, что вполне предсказуемо, а также 8 ГБ памяти GDDR7, в то время как RTX 4050 Laptop имеет 6 ГБ GDDR6, что может стать одним из факторов повышения стоимости.

В настоящее время неизвестно, когда первые ноутбуки с видеокартами GeForce RTX 50 появятся в продаже, поэтому стоит дождаться международной выставки CES 2025, на которой Nvidia должна раскрыть больше информации о своих новинках.

#geforce rtx 5050
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
46
Самолет Mk-II совершил первый гражданский сверхзвуковой полет со времен «Конкорда»
1
Wall Street Journal: Физик, сфальсифицировавший данные для исследования сверхпроводников, уволен
9
Путин выступил с заявлением в связи с ударами западными ракетами по общепризнанной территории РФ
+
Представлен SonarPen 2 - самый доступный стилус для iPad с чувствительностью к нажатию
+
Какие секреты скрывает голубая дыра Сомилл-Синк, позволяющая заглянуть в прошлое вымерших видов
+
Термоядерный реактор компании Tokamak Energy начнет поставлять электроэнергию уже в 2034 году
1
TSMC подтвердила, что массовое производство чипов по 2-нм техпроцессу начнётся в 2025 году
+
Власти США согласовали выделение $1,5 млрд субсидий для GlobalFoundries
1
Tom's Hardware протестировали S.T.A.L.K.E.R. 2 на 15 видеокартах — RTX 4090 выдает ниже 60 FPS в 4K
10
Nvidia GeForce RTX 5090 будет стоить меньше, чем ожидалось
2
Эксперты советуют не покупать iPhone сейчас, а подождать следующего года
3
Для грузоперевозок по Северному морскому пути предложили использовать бетонные подводные лодки
3
На Украине заявили, что Россия якобы нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой
6
Сверхмассивные черные дыры нарушили законы физики и выросли до невообразимых размеров
6
В Москве построят новую дорогу протяженностью 22,5 км за 150 млрд руб.
2
Играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из-за багов невозможно, но новинка уже на торрентах
17
США побили рекорд по созданию самого мощного компьютера в мире
1
В России разрабатывают новый широкофюзеляжный самолет с двигателями ПД-35
4
Fold 7 Variant (Triple): тройной складной телефон от Samsung ожидается в 2025 году
+

Популярные статьи

Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
1
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
40
"Последний день Земли", "Неспокойной ночи", "Одинокие волки": краткий обзор фильмов
+
Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты
4
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
143
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
55
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
34
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
5
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
61
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
15

Сейчас обсуждают

Treamor
23:06
И цены дешёвые, неужели у этих нищуков нет денег на хрюкс 580 на 4 Гб за 5к? Ппц
В NVIDIA ожидают дефицита видеокарт – что купить, и есть ли смысл ждать до февраля 2025
Родион Вестов
22:53
Всем хватит
Что из себя представляет новая гиперзвуковая ракета "Орешник"
Родион Вестов
22:44
Для таких разводил, как автор в аду есть специальный котел с чубатыми чертями.
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
PanzerK
22:41
Ну вплоть до 2060 и 1070 он вполне способен нагрузить.
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
Саша Коротыш
22:34
Даже гадать не нужно. Китай, ему нужны новые технологии.
Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
Александр Мухин
22:30
Методы сжатия памяти... Блохеры опят жгут.
Чип Nvidia Blackwell GB202 для карты GeForce RTX 5090 имеет площадь около 744 мм²
Алекс Беркут
22:29
Одного такого петуха забанили уже на твиче
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
Саша Коротыш
22:26
Булыжник не может самонаводиться!! Главный аргумент.
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
Treamor
22:20
амдушные карты по любому плохой выбор, и не только для Линукс, перегревы, вылеты, фризы, плохая работа во многих приложениях будут преследовать вас постоянно, а стоит это дерьмо лишь на 5% дешевле ана...
Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux
Иван Капустин
22:20
Когда рубль деревянный, то и лодки из бетона, весело живём однако.
Для грузоперевозок по Северному морскому пути предложили использовать бетонные подводные лодки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем