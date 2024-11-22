Потенциальным покупателям придётся заплатить больше.

Несколько дней назад в сети Интернет появились данные, указывающие на постепенное прекращение поставок GPU текущего поколения со стороны Nvidia, которая намерена расчистить место для более дорогих видеокарт GeForce RTX 50, затем информатор поделился приблизительной стоимостью RTX 5090, которая будет заметно выше ценника предшественницы, а сейчас менеджер по продукции Lenovo на платформе Weibo поделился свежими подробностями относительно ценообразования новых моделей, в частности GeForce RTX 5050 Laptop.

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Согласно сообщению менеджера по продукции Lenovo, которое публикует издание NotebookCheck, единственным GPU в мобильном сегменте, который Nvidia будет поставлять после запуска линейки GeForce RTX 50, станет GeForce RTX 4050 Laptop, который будет продаваться совместно с более новым GeForce RTX 5050 Laptop.

По словам представителя компании, это означает, что GeForce RTX 5050 будет стоить дороже своего предшественника, что исключает их соперничество друг с другом. К сожалению, точной информации о цене новинки на данный момент не имеется, но с учётом того, что игровые ноутбуки, оснащённые GeForce RTX 4050, в настоящее время предлагаются менее чем за 1000 долларов, стоимость лэптопа с RTX 5050 явно перевалит за данную отметку, поравнявшись с моделями, снабжёнными RTX 4060.

Более ранние утечки предполагали, что мобильная GeForce RTX 5050 получит больше ядер CUDA по сравнению с предшественницей, что вполне предсказуемо, а также 8 ГБ памяти GDDR7, в то время как RTX 4050 Laptop имеет 6 ГБ GDDR6, что может стать одним из факторов повышения стоимости.

В настоящее время неизвестно, когда первые ноутбуки с видеокартами GeForce RTX 50 появятся в продаже, поэтому стоит дождаться международной выставки CES 2025, на которой Nvidia должна раскрыть больше информации о своих новинках.