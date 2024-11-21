Покупателям придётся расстаться с кругленькой суммой.

Несколько дней назад в сети Интернет появилась информация о том, что Nvidia сокращает объёмы поставок GPU текущего поколения, чтобы освободить место для нового поколения игровых видеокарт GeForce RTX 50. Этому предшествовало сообщение информатора I_Leak_VN, в котором утверждалось, что флагманская модель, GeForce RTX 5090, получит рекомендованный ценник, составляющий 2000 долларов США.

Источник фото: I_Leak_VN/X

Свежая утечка от Bits And Chips, о которой пишет издание NotebookCheck, может чуть успокоить потенциальных покупателей, но не сильно — как утверждается, рекомендованная цена GeForce RTX 5090 составит 1900 долларов США.

Если это действительно так, то стоимость нового игрового флагмана Nvidia в сравнении с предшественником увеличится на 300 долларов, но Nvidia это вряд ли волнует, так как у неё попросту не будет конкурентов — как ожидается, Intel и AMD не собираются выпускать топовые игровые видеокарты в следующем году, сосредоточив свои усилия на среднем и начальном сегментах.

Подобное положение дел позволяет Nvidia диктовать свою ценовую политику, не опасаясь конкуренции со стороны других игроков. Фактически, компания будет конкурировать сама с собой и, судя по всему, способна преуспеть в этом — согласно утечкам, флагманская GeForce RTX 5090 будет иметь огромный видеобуфер на 32 ГБ GDDR7 и целых 21760 ядер CUDA, при этом потребляя до 600 Вт.

Конечно, за столь высокие характеристики покупателям придётся заплатить кругленькую сумму, хотя иного выхода у геймеров, рассчитывающих поиграть в современные игры на максимальных настройках, и не будет, учитывая отсутствие предложений такого уровня от других производителей.