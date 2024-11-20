Основные запасы RTX 40 могут закончиться в ближайшие недели.

Компания Nvidia работает над своим новым поколением игровых видеокарт GeForce RTX 50, первые представители которого должны быть презентованы в начале следующего года, поэтому в процессе подготовки освобождает место для своих новинок, постепенно прекращая поставки моделей линейки GeForce RTX 40 – об этом пишет издание NotebookCheck, опираясь на данные китайских источников.

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Сообщения о том, что Nvidia сокращает поставки своих GPU вполовину появились ещё в конце лета, а свежие данные указывают на то, что компания прекращает отгрузку целого ряда моделей GeForce RTX 40, чтобы подготовиться к запуску GeForce RTX 50.

Утверждается, что запасы GeForce RTX 4070 и RTX 4070 Super в магазинах могут подойти к концу уже в январе следующего года, так как Nvidia будет поддерживать поставки GPU только до декабря, GeForce RTX 4080 исчезнет из продажи в ближайшие недели, а моделей GeForce RTX 4090 и RTX 4090D у ряда компаний нет в наличии уже сейчас.

Как ожидается, первыми в январе следующего года будут представлены модели верхнего ценового сегмента GeForce RTX 5080 и RTX 5090, которые будут дороже своих предшественниц, поэтому действия Nvidia выглядят вполне логичными.

Отмечается, что снижение объёмов поставок GeForce RTX 40 уже затронуло определённые рынки — в частности, в американских магазинах Amazon и Newegg стоимость моделей RTX 4090 увеличилась, превысив отметку 2000 долларов США.