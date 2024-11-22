Новинка может быть основана на урезанном GPU GB203.

Компания Nvidia готовится представить своё новое поколение игровых видеокарт GeForce RTX 50, но не раскрывает характеристики новинок — за неё это делают информаторы, например, Kopite7kimi, который поделился новыми подробностями о видеоадаптере GeForce RTX 5070 Ti с журналистами издания VideoCardz, пишет сайт Neowin.

Источник фото: Tom's Hardware/Nvidia

По данным информатора, игровая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 Ti будет оснащаться 8960 ядрами CUDA, что соответствует 70 потоковым мультипроцессорам — это на 17% больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, GeForce RTX 4070 Ti, имеющей 7680 ядер CUDA и 60 потоковых мультипроцессоров.

Источник полагает, что новинка будет использовать ту же печатную плату, что и GeForce RTX 5080, а также урезанный графический процессор GB203. Также утверждается, что потребляемая мощность RTX 5070 Ti составит 300 Вт, что, предположительно, на 15 и 50 Вт больше по сравнению с RTX 4070 Ti и RTX 5070 соответственно, хотя пока точно не известно, относится ли данный параметр к максимальной (TGP) или же расчётной тепловой мощности (TDP).

Ожидается, что Nvidia официально презентует свою новую линейку GeForce RTX 50 на международной выставке CES 2025, которая пройдёт в начале января следующего года.