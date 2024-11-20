Физически текст выделяется, но визуальных изменений не происходит.

В настоящее время целый ряд браузеров разрабатывается на основе Chromium, что имеет как свои положительные стороны, так и отрицательные — к последним можно отнести и свежий случай с не слишком удачным обновлением Chromium, из-за чего целый ряд браузеров «разучились» правильно выделять текст на некоторых сайтах, пишет издание Neowin.

Источник фото: Bleeping Computer

Проблема, с которой совсем недавно столкнулись пользователи Chrome, Edge и других браузеров, основанных на Chromium, заключается в следующем — при попытке выделить текст на определённых сайтах визуально ничего не происходит, то есть необходимые слова или предложения фактически выделяются, но это не отображается на экране, что создаёт некоторые трудности.

Данное поведение связано с изменениями в работе механизмов выделения текста, которые получила свежая версия Chromium, что привело к негативному эффекту на тех сайтах, которые используют CSS-фреймворк Tailwind. О конкретном количестве веб-сайтов, пострадавших от данного изменения, не говорится, но под ударом оказались такие известные площадки, как The Verge и Bloomberg, а также ряд других.

Интересно, что компания Google писала об изменениях наследования для стиля выбора CSS ещё в октябре, но многие разработчики не оценили всю серьёзность данных нововведений, поэтому в настоящее время им приходится обновлять Tailwind до версии 3.4.15 или вносить определённые правки в уже имеющиеся.

Пользователям, которые пострадали от данной ситуации, рекомендуется запастись терпением до решения проблемы или же временно перейти на браузеры, не использующие Chromium, например, Firefox или Safari.