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Игровой монитор Agon Pro AG276FK получил 27-дюймовую FHD-панель Fast IPS с частотой 520 Гц
Новинка появится в продаже в конце ноября.

Ассортимент игровых мониторов AOC пополняется новой моделью Agon Pro AG276FK с впечатляющей частотой обновления и точной цветопередачей, пишет издание NotebookCheck.

Геймерский монитор AOC Agon Pro AG276FK оснащается панелью Fast IPS с диагональю 27 дюймов, разрешением Full HD (1920x1080 точек), широкими углами обзора, достигающими 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали, пиковой яркостью 400 нит и коэффициентом статической контрастности 1000:1. Новинка обеспечивает частоту обновления до 520 Гц и низкое время отклика GtG всего 0.5 мс, что минимизирует размытие картинки даже в самых динамичных игровых сценах.

Кроме того, монитор поддерживает технологию адаптивной синхронизации Adaptive-Sync, обеспечивающую отсутствие визуальных артефактов и разрывов картинки, а также имеет фильтр синего цвета, благодаря которому снижается нагрузка на глаза, особенно во время длительных игровых сессий.

Заявленный охват цветовых пространств sRGB и DCI-P3 достигает 119.8 и 94.4 % соответственно, что позволяет использовать монитор для создания контента. Дополнительно новинка имеет сертификат VESA DisplayHDR 400.

Монитор поддерживает ряд игровых режимов и совместим с современными игровыми консолями Xbox Series X/S и PlayStation 5. Для подключения могут быть использованы два порта HDMI 2.0, обеспечивающие максимальную частоту обновления 240 Гц, и пара разъёмов DisplayPort 1.4, предоставляющие полноценные 520 Гц.

Источник фото: AOC

Также устройство оснащается 3.5-мм аудиоразъёмом и концентратором USB 3.2 Gen 1 с двумя портами и возможностью подзарядки гаджетов. Для удобства регулировки имеется эргономичная подставка, а для монтажа на стену — крепление VESA 100x100 мм.

Стоимость монитора AOC Agon Pro AG276FK в Европе составляет 659 евро, а в Великобритании — 500 фунтов стерлингов. Продажи модели стартуют в конце ноября.

#agon pro ag276fk
Источник: notebookcheck.net
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