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Представлен Vivo Y18t с 8-ядерным Unisoc T612, 6.56-дюймовым экраном, 50-Мп камерой и ценой $115
Новинка имеет 4 ГБ ОЗУ и хранилище на 128 ГБ.

Компания Vivo выпускает свой новый доступный смартфон Vivo Y18t, дополняющий линейку Y18, в которой ранее присутствовали три модели, сообщает издание GSMArena.

Смартфон Vivo Y18t оснащается 6.56-дюймовым LCD-дисплеем с каплевидным вырезом для селфи-камеры, разрешением HD+ (1612x720 точек), частотой обновления до 90 Гц, пиковой яркостью 840 нит, плотностью пикселей 269 PPI и охватом 83 % цветового пространства NTSC, 12-нм чипсетом Unisoc T612, снабжённым двумя ядрами Cortex-A75 с тактовой частотой 1.8 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55, достигающими частоты 1.8 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем eMMC 5.1 объёмом 128 ГБ.

На задней панели новинки можно обнаружить 50-Мп основную камеру с диафрагмой f/1.8, дополненную 0.08-Мп вспомогательным датчиком, а на фронтальной панели располагается 8-Мп селфи-камера с диафрагмой f/2.0.

Для бесперебойного питания устройства предназначается аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч, заряд которой можно восполнить при помощи проводной зарядки мощностью 15 Вт — как заявляет производитель, этот процесс займёт около 145 минут.

Кроме того, новинка имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP54, разъём USB Type-C, слот для карты памяти microSD объёмом до 1 ТБ, боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.2.

Источник фото: GSMArena

Устройство поставляется в чёрном (Space Black) и зелёном (Gem Green) цветовых оформлениях. Новинка выпускается с предустановленной Funtouch OS 14 на базе Android 14. Размеры модели составляют 163.63x75.58x8.39 мм при весе 185 г.

Стоимость смартфона Vivo Y18t в индийской рознице весьма демократична и составляет 9499 рупий (115 долларов США/105 евро).

#vivo y18t
Источник: gsmarena.com
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