На международном рынке новинка может дебютировать под названием Poco F7 Ultra.

Бренд Redmi готовится расширить свой ассортимент новыми моделями смартфонов серии Redmi K80, попутно стараясь заинтересовать как можно большее количество потенциальных покупателей — сегодня генеральный менеджер Redmi Ван Тэн продемонстрировал возможности Pro-версии в бенчмарке AnTuTu, пишет издание GSMArena.

В тесте AnTuTu смартфон Redmi K80 Pro сравнивался с двумя другими неназванными моделями, преодолев заветную планку в 3 млн баллов с результатом 3 016 450 очков, что заметно ниже показателей двух других моделей, набравших 2 832 981 и 2 738 065 баллов соответственно. Лидер октябрьского рейтинга производительности AnTuTu, OnePlus 13, в среднем также набирает меньше Redmi K80 Pro — его результат, указанный в топ-10, составил 2 926 644 очка.

Источник фото: GSMArena

Учитывая высокие результаты новинки, наверное, уже ни у кого не возникает сомнения, что Redmi K80 Pro будет оснащён высокопроизводительным чипсетом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Стандартной версии, Redmi K80, приписывается наличие флагмана прошлого поколения, Snapdragon 8 Gen 3.

Также представитель Redmi отметил, что новинка будет дешевле OnePlus 13, стартовая стоимость которого составляет 4499 юаней (630 долларов США). Конечно, это всё равно заметно выше начальной цены модели предшествующего поколения, Redmi K70 Pro, на старте продаж предлагающейся от 3299 юаней (460 долларов США), но с учётом общей тенденции на удорожание флагманских смартфонов в связи с возросшими тратами, в том числе на комплектующие, это вполне объяснимо.

По словам генерального менеджера Redmi, в текущем году запуск модели Redmi K80E не планируется. Чуть ранее данная модель появилась на сайте сертификации совместно с Redmi K80 и Redmi K80 Pro, поэтому задержка с её дебютом вызывает вопросы.

Ожидается, что смартфоны Redmi K80 и Redmi K80 Pro будут презентованы в конце текущего месяца и получат одинаковый плоский дисплей с диагональю 6.67 дюйма, разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, а также пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68. Кроме того, Redmi K80 должен обзавестись поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 и 30 Вт соответственно, а Redmi K80 Pro – 120 и 50 Вт.

Предполагается, что на международном рынке Redmi K80 и Redmi K80 Pro дебютируют под названиями Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra соответственно.