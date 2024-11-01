Флагманский чипсет прошлого поколения Snapdragon 8 Gen 3 сместили на десятую позицию.

Несколько часов назад опубликован свежий рейтинг производительности флагманских смартфонов в бенчмарке AnTuTu, который впервые демонстрирует не только показатели дебютировавшего несколько недель назад топового чипсета MediaTek Dimensity 9400, но и результаты представленного во второй половине прошлого месяца Qualcomm Snapdragon 8 Elite, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/OnePlus

Выход новых высокопроизводительных чипсетов серьёзно повлиял на расстановку сил — практически все модели, обладающие топовым чипсетом прошлого поколения, Snapdragon 8 Gen 3, за исключением одной, были вытеснены из рейтинга, а единственная оставшаяся, iQOO Neo 9S Pro+, заняла лишь десятое место с результатом 2 097 853 балла.

Лидером общего зачёта за октябрь становится OnePlus 13, оснащённый чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, с показателем 2 926 644 очка, на втором месте с аналогичной SoC расположился iQOO 13, завоевавший 2 906 489 баллов, а третью позицию с результатом 2 843 812 очков занимает Vivo X200 Pro, снабжённый чипом MediaTek Dimensity 9400.

Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

На четвёртой, пятой и шестой строчках также разместились смартфоны с топовым чипсетом от MediaTek, а именно Oppo Find X8 Pro, Oppo Find X8 и Vivo X200, набравшие 2 842 922, 2 814 445 и 2 569 965 баллов соответственно.

Ещё две модели с чипом Snapdragon 8 Elite, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, располагаются на седьмой и девятой позициях, получив 2 546 330 и 2 467 222 очка, а смартфон Vivo X200 Pro mini, оснащённый чипсетом Dimensity 9400, занимает восьмое место, имея в активе 2 467 270 баллов.

Конечно, в связи со спецификой теста AnTuTu, требующего проведения как минимум тысячи тестов конкретной модели в месяц, не все смартфоны могут попасть в топ, поэтому стоит это учитывать.