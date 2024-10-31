Для ряда моделей обновление станет доступно в ближайшее время.

Несколько часов назад компания Xiaomi представила новую версию своей операционной системы HyperOS 2 на базе Android 15 с целым рядом улучшений и нововведений, внедрение которой стартует в четвёртом квартале текущего года и продолжится в первом квартале следующего — XiaomiTime публикует список смартфонов, которые получат глобальное обновление, и период его распространения, пишет издание Gizmochina.

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Среди первых устройств Xiaomi, которые получат HyperOS 2, по данным источника, окажутся смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 13T Pro — это случится в четвёртом квартале текущего года.

В первом квартале следующего года глобальное обновление будет развёрнуто для следующих моделей мобильных устройств Xiaomi – Redmi 12, Redmi 13, серия Redmi Note 13 (4G, Pro 5G, Pro+ 5G), POCO F6, POCO F6 Pro, POCO X6 Pro 5G, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13T, Xiaomi 14 Ultra и серия Xiaomi 14T.

Чуть ранее был опубликован более полный список мобильных устройств Xiaomi, которые получат поддержку HyperOS 2, но, судя по всему, он не относится к глобальному развёртыванию обновлённой ОС.

HyperOS 2 приносит целый ряд усовершенствований и улучшений, в том числе повышает производительность, отзывчивость и время автономной работы устройств благодаря улучшенному планировщику задач, усовершенствованному механизму рендеринга и ряду других нововведений, расширяет возможности с применением технологий искусственного интеллекта, улучшает визуальную привлекательность и совершенствует элементы управления.