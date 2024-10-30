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Представлен iQOO 13 с 6.82-дюймовым экраном, Snapdragon 8 Elite, 50-Мп камерой и батареей 6150 мАч
Новинка оснащается до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.

Флагманский смартфон iQOO 13, о котором в сети Интернет немало говорилось на протяжении последних нескольких недель, наконец-то представлен официально, получив высокие характеристики и широкие возможности.

Как сообщает издание Gizmochina, смартфон iQOO 13 оснащается качественным 6.82-дюймовым плоским экраном 8T LTPO, при производстве которого используется специальный материал Q10 от BOE, с разрешением 3168x1440 точек и частотой обновления 144 Гц, а также глобальной пиковой яркостью 1800 нит и локальной пиковой яркостью 4500 нит.

Как заявляет производитель, новый дисплей обеспечивает улучшение точности цветопередачи на 50%, снижение размытия на 15%, уменьшение энергопотребления на 10%, а также имеет увеличенный срок службы и набор технологий для защиты зрения.

Высокую производительность новинки обеспечивает флагманский чипсет нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite, работающий совместно с оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1, что, по словам производителя, позволяет не только добиваться впечатляющих результатов в бенчмарке AnTuTu (более 3.15 млн баллов), но и поддерживать 60 fps в таких играх, как Genshin Impact и Naraka: Bladepoint, и до 90 fps с трассировкой лучей в тайтлах Dark Zone Breakout и Honkai Impact 3.

Дополнительно устройство оснащается специальным чипом Q2, предназначенным для поддержки интерполяции частоты кадров до 144 Гц и разрешения 2K в совместимых играх.

На задней панели смартфона размещается тройная 50-Мп камера, включающая в себя основной сенсор Sony IMX921 размером 1/1.56 дюйма с диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119.4° и датчиком размером 1/2.76 дюйма, а также телеобъектив с сенсором Sony IMX816 размером 1/2.93 дюйма и диафрагмой f/1.85.

На фронтальной стороне новинки располагается 32-Мп селфи-камера, поддерживающая целый ряд функций для обработки фотографий.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 6150 мА·ч, что заметно выше показателя предшественника (5000 мА·ч), с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Несмотря на увеличенную ёмкость, толщина корпуса новой модели составляет всего 7.99 мм.

Источник фото: Gizmochina

Стоимость смартфона iQOO 13 в Китае начинается от 3999 юаней (561 доллар США) за базовую версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант 16 ГБ+256 ГБ стоит 4299 юаней (603 доллара США), модификация 12 ГБ+512 ГБ оценена в 4499 юаней (631 доллар США), ценник конфигурации 16 ГБ+512 ГБ установлен на уровне 4699 юаней (659 долларов США), а модель с 16 ГБ+1 ТБ предлагается за 5199 юаней (730 долларов США). Новинка доступна в следующих цветовых оформлениях — Isle of Man, Track, Legend и Nardo Gray.

#iqoo 13
Источник: gizmochina.com
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Смартфоны от OnePlus, iQOO, Realme и Redmi получат основную камеру и телеобъектив с разрешением 50МП
IQOO 13 выйдет с Qualcomm Snapdragon 8 Elite, игровым чипом Q2 и дисплеем с разрешением 3168x1440
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