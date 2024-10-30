Компания может применить новую стратегию.

В настоящее время компания Samsung выпускает свои смартфоны под хорошо знакомым брендом Galaxy, но в скором времени может сменить свою стратегию, изменив схему именования премиальных моделей — об этом пишет сайт NotebookCheck, ссылаясь на материал корейского издания E-Today.

Источник фото: Samsung

Сообщается, что Samsung уже некоторое время проводит исследование, направленное на возможность создания совершенно нового бренда, отдельного от Galaxy, в настоящее время используемого для всех моделей мобильных устройств компании, что позволит продвигать свои флагманские устройства под другим названием.

Похожую стратегию использует ряд автомобильных производителей, чтобы подчеркнуть премиальность своих моделей — например, японская компания Toyota Motor выпускает автомобили класса люкс под брендом Lexus, а южнокорейская Hyundai Motor для своих моделей бизнес-класса использует название Genesis.

Производители смартфонов также имеют несколько брендов, которые разграничивают категории выпускаемых ими продуктов, например, Xiaomi несколько лет назад выделила Redmi в отдельный бренд для выпуска целого ряда мобильных устройств.

Отмечается, что основным конкурентом на рынке премиальных смартфонов для Samsung является Apple со своим известным брендом iPhone, что заставляет южнокорейскую компанию активно искать пути для успешного продвижения своих продуктов, одним из которых и может стать новый бренд премиальных устройств.

Конечно, это не отменяет того факта, что для изменения схемы наименования Samsung столкнётся с дополнительными расходами, а также с необходимостью проведения маркетинговой кампании, направленной на продвижение нового бренда.