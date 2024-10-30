Новинка обладает впечатляющими характеристиками.

Помимо своих мобильных устройств, китайская компания Xiaomi представила и свой новейший электрокар SU7 Ultra с впечатляющими характеристиками, сообщает издание Gizmochina.

Электрический седан Xiaomi SU7 Ultra оснащается тремя электродвигателями, включая два V8 и один V6, которые обеспечивают мощность 1138 кВт (1548 л.с.) и максимальный крутящий момент 1770 Н⋅м, благодаря чему разгон от 0 до 100 км/ч происходит за 1.98 секунды, на достижение показателя 200 км/ч требуется 5.86 секунды, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Бесперебойное питание обеспечивается за счёт аккумулятора Qilin 2.0 от CATL емкостью 93.7 кВт·ч, который, согласно паспортным данным, характеризуется высокой скоростью быстрой зарядки постоянным током 5.2C, позволяя восполнить заряд от 10 до 80 % всего за 11 минут, и максимальной выходной мощностью 1330 кВт.

Тормозная система электрокара представлена карбон-керамическими тормозными дисками, работающими в паре с суппортами Akebono — шестипоршневыми спереди и четырёхпоршневыми сзади. Отмечается, что тормозные диски, которыми оснащается новинка, имеют внушительные размеры — габариты задних дисков составляют 410x32 мм, а передних достигают 430x40 мм. Тормозная система выдерживает температуру свыше 1300 °C и обеспечивает торможение со 100 км/ч до полной остановки всего за 30.8 метра.

Новинка снабжается 21-дюймовыми колёсами с шинами Pirelli P Zero 5. Для улучшения управляемости используется система векторизации крутящего момента Asil-D.

Дизайн Xiaomi SU7 Ultra разрабатывался с учётом наработок, полученных в процессе работы над стандартной моделью, но с особым упором на улучшенную аэродинамику. Новинка отличается от SU7 более широким кузовом, наличием весьма заметного спойлера и спортивными бамперами. Благодаря применению новых модификаций и активного заднего диффузора удалось добиться прижимной силы в 256 килограммов.

Салон SU7 Ultra сочетает в себе элементы роскоши и функциональности — для сидений и ряда других частей интерьера используется кожа Alcantara, а для некоторых элементов применяется углеродное волокно.

Источник фото: Gizmochina

Стоимость Xiaomi SU7 Ultra весьма внушительная и стартует от 814 900 юаней (около 114 000 долларов США), но это, судя по всему, не является преградой — всего за 10 минут после окончания официальной презентации электрокара было оформлено 3680 предварительных заказов. Ожидается, что первые поставки SU7 Ultra начнутся не ранее марта следующего года.