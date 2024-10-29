Кроме того, новинка имеет батарею на 7000 мА·ч и 13-Мп основную камеру.

Компания Tecno выпускает свой новый доступный планшет Megapad 10, который не отличается высокими характеристиками, сообщает издание GSMArena.

Планшет Tecno Megapad 10 снабжается 10.1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 800x1280 точек и максимальной яркостью 450 нит, 12-нм восьмиядерным чипом MediaTek Helio G80, оснащённым двумя ядрами Cortex-A75 с тактовой частотой 2.0 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55, работающими на частоте 1.8 ГГц, и встроенным видеоядром Mali-G52 MP2, 4 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Питанием устройство обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 18 Вт, которая, как заявляет производитель, способна полностью восполнить заряд аккумулятора за 2.5 часа.

На тыльной стороне новинки располагается 13-Мп камера, а на фронтальной стороне размещается 5-Мп камера, предназначенная для селфи и видеозвонков.

Источник фото: GSMArena

Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 14, имеет два динамика и поддерживает 4G LTE. Новинка выпускается в золотистом (Champagne Gold) и сером (Space Grey) цветовых оформлениях. Размеры новой модели составляют 240.7x159.5x7.35 мм, а вес достигает 447 г.

Информации о цене и доступности планшета Tecno Megapad 10 в настоящее время не предоставляется.