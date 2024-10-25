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Xiaomi выпускает Poco C75 с Helio G81 Ultra, 6.88-дюймовым дисплеем, ёмкой батареей и ценой от $109
Кроме того, новинка имеет до 8 ГБ ОЗУ и 50-Мп основную камеру.

Компания Xiaomi выпускает на глобальном рынке свой новый доступный смартфон Poco C75, который пришёл на смену модели предшествующего поколения, Poco C65, выпущенной в прошлом году, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: Xiaomi

Новинка является ребрендингом модели Redmi 14C, представленной в августе, имея аналогичные характеристики — смартфон Poco C75 оснащается 6.88-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720p (1640x720 точек), плотностью пикселей 260 PPI, коэффициентом контрастности 1500:1, частотой обновления 120 Гц и яркостью 600 нит (HBM), восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G81 Ultra, 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилищем eMMC 5.1 объёмом 128/256 ГБ.

На задней панели устройства располагается 50-Мп основная камера с диафрагмой f/1.8, дополненная вспомогательным датчиком, а на фронтальной стороне имеется 13-Мп камера для селфи и видеозвонков. Обе камеры способны записывать видео в разрешении 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

Обеспечивает автономную работу смартфона аккумуляторная батарея ёмкостью 5160 мА·ч с поддержкой быстрой 18-Вт проводной зарядки. Кроме того, новинка оснащается двумя разъёмами для сим-карт, боковым сканером отпечатков пальцев, слотом расширения для карты памяти microSD, 3.5-мм аудиоразъёмом, портом USB Type-C, поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC и поставляется с предустановленной HyperOS.

Устройство выпускается в чёрном, золотом и зелёном цветовых оформлениях. Размеры новинки составляют 171.88x77.8x8.22 мм при весе 204 г.

Стоимость смартфона Poco C75 составляет 109 долларов США за базовую модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а цена варианта с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ достигает 129 долларов США.

#xiaomi #poco c75
Источник: notebookcheck.net
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