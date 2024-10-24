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Oppo представляет топовые Find X8 и X8 Pro с Dimensity 9400, мощной СО и высококлассными камерами
Новинки обладают высокими характеристиками и широкими возможностями.

Компания Oppo представляет свою флагманскую линейку смартфонов Find X8 с флагманским чипсетом, высококлассными камерами и мощной системой охлаждения, пишет издание GSMArena.

Дисплеи новинок представлены панелью LTPO OLED с разрешением Full HD+, плавной частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит с повышением до 4500 нит в режиме HDR. При этом у стандартной модели, Find X8, экран является плоским и имеет диагональ 6.59 дюйма, а у Find X8 Pro 6.78-дюймовый дисплей представляет собой микроизогнутую панель, имеющую едва заметные изгибы с четырёх сторон.

Как и ожидалось ранее, серия Find X8 оснащается флагманским чипсетом нового поколения MediaTek Dimensity 9400, обеспечивающим высокую производительность в целом ряде задач. Для бесперебойной работы в максимальном режиме отвод излишков тепла от компонентов новинок производится мощной системой охлаждения с испарительной камерой, графитовым слоем и теплопроводящим гелем, контактирующим с материнской платой.

На задней панели новых смартфонов в круглом модуле, называемом Cosmos Ring, располагаются высококачественные камеры. Модель Find X8 имеет 50-Мп основную камеру с датчиком Sony LYT-700 размером 1/1.56 дюйма, объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 24-мм и поддержкой оптической стабилизации изображения, дополненную сверхширокоугольным 15-мм модулем на 50 Мп с сенсором ISOCELL HN5 и автофокусом, а также 73-мм перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом и датчиком Sony IMX882 размером 1/1.95 дюйма с оптической стабилизацией изображения. Для уменьшения размера по сравнению со стандартной перископической оптикой используется конструкция с тройной призмой.

Основная 50-Мп камера Find X8 Pro снабжается более крупным сенсором LYT-808 размером 1/1.4 дюйма, а сверхширокоугольный модель и 50-Мп телеобъектив Pro-версия получает от стандартной модели, дополнительно имея в своём распоряжении второй 50-Мп перископический телеобъектив с шестикратным оптическим зумом и датчиком Sony IMX858 размером 1/2.51 дюйма с диафрагмой f/4.3 и оптической стабилизацией изображения.

Помимо этого, Pro-вариант получает специальную кнопку, именуемую «Quick Button» и предназначенную для запуска приложения камеры и совершения дополнительных действий, упрощающих фото- и видеосъёмку.

На фронтальной панели смартфонов в круглом вырезе дисплея размещается 32-Мп камера, предназначенная для селфи и видеозвонков.

Обе новинки имеют встроенный процессор обработки изображений HyperTone, обеспечивающий объединение девяти кадров RAW в каждом фото для улучшения качества и снижения шумов, а также ряд опций, в том числе новую функцию LivePhoto, записывающую короткие видео до и после того, как пользователь сделал снимок, и портретный режим Hasselblad.

Питают устройства кремниево-углеродные аккумуляторы с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 80 и 50 Вт соответственно. Ёмкость батареи у стандартной модели, Find X8, составляет 5630 мА·ч, а у Find X8 Pro достигает 5910 мА·ч.

Новинки имеют предустановленную оболочку ColorOS 15 и пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP69, а также оптический сканер отпечатков пальцев.

Модель Find X8 выпускается в розовом (Bubble Pink), чёрном (Starfield Black), белом (Floating Light White) и голубом (Chasing Wind Blue) цветах, а Find X8 Pro представлен в чёрном (Hoshino Black), белом (Cloud White) и голубом (Sky Blue) цветовых оформлениях.

Источник фото: GSMArena

Стоимость Oppo Find X8 в китайской рознице стартует от 4199 юаней (590 долларов США) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти и достигает 4999 юаней (700 долларов США) за вариант 16/512 ГБ, а цена Oppo Find X8 Pro начинается от 5299 юаней (745 долларов США) за модификацию 12/256 ГБ и доходит до 6799 юаней (955 долларов США) за конфигурацию 16 ГБ/1 ТБ, дополнительно поддерживающую спутниковую связь.

Продажи новинок в Китае начинаются с 30 октября, а чуть позже новые модели должны появиться и на глобальном рынке.

#oppo #find x8 #find x8 pro
Источник: gsmarena.com
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