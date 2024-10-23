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Samsung может выпустить свой первый смартфон с тройным складыванием в следующем году
В настоящий момент технические возможности у компании уже имеются.

Высокий интерес к первому в мире смартфону с тройным складыванием Huawei Mate XT заставляет других производителей задумываться о выпуске собственных моделей с аналогичными возможностями — как пишет издание Neowin со ссылкой на материал ZDNet Korea, компания Samsung рассматривает возможность выпуска модели, оснащённой дисплеем, способным складываться втрое.

Источник фото: ZDNet Korea/Samsung Display

Сообщается, что подразделение южнокорейского производителя Samsung Display совместно со своими партнёрами уже готово к выпуску смартфона с тройным складыванием, завершив разработку компонентов, необходимых для подобного устройства, но окончательное решение будет принимать непосредственно Samsung Electronics, опираясь на данные относительно динамики рынка, прибыльности и других факторов. Если ответ будет положительным, то новинка должна быть выпущена в следующем году.

Несмотря на возросшую диагональ экрана, смартфон с тройным складыванием конструктивно сложнее стандартных складных моделей, что ставит перед инженерами ряд дополнительных задач, которые необходимо решить, в частности разработать надёжный механизм шарниров, избежать выхода экрана из строя раньше ожидаемого времени, а также не выйти за принятые рамки толщины устройства.

Кроме того, Samsung испытывает некоторое давление со стороны других производителей, выпустивших свои собственные модели складных смартфонов, что негативно влияет на показатели продаж южнокорейской компании — в частности, реальные объёмы отгрузки Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 на два миллиона меньше ожидаемых значений.

Судя по всему, Samsung будет учитывать опыт компании Huawei с её Mate XT, чтобы принять решение относительно целесообразности выпуска модели с тройным складыванием.

#samsung
Источник: neowin.net
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