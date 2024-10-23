По словам информатора, производительность новинок в играх не радует.

Несколько недель назад Intel анонсировала своё новое поколение настольных процессоров Core Ultra 200S, опубликовав ряд рекламных материалов, демонстрирующих возможности новинок, которые не слишком впечатлили пользователей в связи с низким приростом производительности новых моделей по сравнению с представителями прошлого поколения, особенно в играх, а свежие данные информатора Moore's Law Is Dead (MLID) ещё больше разочаровывают.

Источник фото: NotebookCheck/Intel China

Как сообщает издание NotebookCheck, информатор утверждает, что ряд обозревателей, готовящих свои материалы, посвящённые возможностям процессоров Arrow Lake-S, столкнулись с целым рядом проблем при тестировании новых моделей, в том числе с «синими экранами» и разительными отличиями в производительности в зависимости от применяемого набора тестовых программ.

Что касается непосредственно результатов тестов, то они вряд ли впечатлят геймеров — утверждается, что флагманский Intel Core Ultra 9 285K в игровых тестах обозревателей проигрывает модели предшествующего поколения, Core i9-14900K, а также конкурирующим процессорам AMD Ryzen 9 9950X и Ryzen 7 7800X3D. Мало того, в одном из обзоров новинка уступила даже Core i9-13900K.

В других же тестах, отличных от игр, Core Ultra 9 285K идёт вровень с Ryzen 9 9950X, что может чуть успокоить пользователей, планирующих использовать модели Arrow Lake-S для рабочих задач.

Быстродействие Intel Core Ultra 7 265K также не радует — как сообщает информатор, в среднем новинка проигрывает Ryzen 7 7700X. Это весьма тревожно, учитывая, что у AMD в ассортименте уже представлены более современные модели серии Ryzen 9000.

Отмечается, что в процессе тестов моделей Arrow Lake-S некоторые обозреватели, столкнувшись с целым рядом проблем, посчитали, что новинки могут иметь изъяны на аппаратном уровне, но в Intel поспешили заверить, что данная ситуация связана с недостатками в программном обеспечении.

Чуть ранее Intel сообщила, что основной упор в процессе работы над Core Ultra 200S делался на эффективность, что, судя по всему, и демонстрируют первые тесты, поэтому геймерам, возможно, придётся ждать выхода следующего поколения процессоров Intel, Panther Lake, или же посмотреть в сторону AMD, тем более что модели Ryzen 9000 получили скидку, а игровой Ryzen 7 9800X3D должен выйти уже через несколько недель.