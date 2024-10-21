Новинка появится в продаже уже в ноябре.

Компания AMD готовит к дебюту свой новый процессор Ryzen 7 9800X3D — сегодня производитель подтвердил дату старта продаж предстоящей новинки, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/AMD

Как сообщает производитель, процессор Ryzen 7 9800X3D поступит в продажу 7 ноября текущего года. В настоящее время компания не делится информацией относительно стоимости новой модели, хотя предыдущие утечки предполагают, что цена новинки может составить от $500 до $550.

Чуть ранее в сети Интернет появились данные от одного из производителей, указывающие на то, что базовая частота Ryzen 7 9800X3D составит 4.7 ГГц при TDP в 120 Вт, что значительно выше показателей стандартной модели, Ryzen 7 9700X, составляющих 3.8 ГГц и 65 Вт соответственно. Также стало известно, что объём кэш-памяти новинки будет равен 96 МБ, что указывает на наличие 32 МБ L3-кэша и 96 МБ дополнительного кэша 3D V-Cache.

Кроме того, утекшие тесты предполагают, что новая модель сможет достигать пиковой частоты 5.6 ГГц при использовании Precision Boost Overdrive (PBO).

Если информация подтвердится, Ryzen 7 9800X3D сможет не только предложить быстрые процессорные ядра на базе архитектуры Zen 5, но и позволит достигать заметно более высоких тактовых частот благодаря поддержке PBO по сравнению с предшественником.

Ещё одна приятная новость касается стоимости процессоров Ryzen 9000, уже представленных на рынке — модели AMD на основе Zen 5 получают скидку. В частности, Ryzen 9 9950X становится дешевле на $50, а Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X – на $30. Сколько времени продлится данная акция, в настоящий момент не сообщается.