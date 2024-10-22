Новые процессоры Intel могут получить ядра с унифицированной архитектурой.

С новым поколением своих настольных процессоров Core Ultra 200S компания Intel изменила свою стратегию, сделав упор на эффективность и отказавшись от гиперпоточности, а в будущем может последовать примеру AMD, упростив структуру CPU предстоящих лет, о чём заявляет информатор Moore's Law Is Dead, пишет издание NotebookCheck.

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Уже несколько поколений процессоров Intel имеют разнородные P- и E-ядра, основанные на разных архитектурах, в то время как AMD использует в своих новых продуктах одну и ту же архитектуру — ядра Zen 5 практически не отличаются от Zen 5c, за исключением некоторых изменений в целях уменьшения размера последних.

В 2027 году Intel может прибегнуть к аналогичному подходу, выпустив процессоры с производительными и эффективными ядрами на базе унифицированной архитектуры, причём P-ядра Griffin Cove, как утверждает информатор, получат увеличение IPC по сравнению с предыдущим поколением на 10-20 %. Производиться новые CPU могут на усовершенствованном узле Intel 14A-P.

Рассказал информатор и о планах Intel на следующие два года — в 2025 году компания должна представить процессоры Panther Lake с производительными ядрами Cougar Cove, которые будут отличаться от предшественников ростом IPC на 5-13 %, и эффективными ядрами Darkmont, а в 2026 году выпустит модели Nova Lake с P-ядрами Coyote Cove, увеличение IPC которых по сравнению с предыдущим поколением составит 9-18 %, и E-ядрами Arctic Wolf.

Источник фото: NotebookCheck/Moore's Law Is Dead/YouTube

Информатор отмечает, что планы Intel могут измениться, так как продукты после поколения Nova Lake находятся на ранних этапах разработки.