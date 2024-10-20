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Xiaomi получила первые образцы своего собственного 3-нм чипсета для смартфонов
Компания продолжает работать над своим чипом.

Несколько недель назад в сети Интернет появились слухи о работе компании Xiaomi над собственным чипсетом, предназначенным для мобильных устройств производителя, а сегодня появились новые данные о ходе процесса разработки новой SoC, пишет издание NotebookCheck со ссылкой на материал сайта MyDrivers.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Сообщается, что в настоящее время Xiaomi достигла очередного важного этапа в процессе работы над своим чипом, получив первые работоспособные кристаллы. Из этого следует, что уже в 2025 году производитель может представить первый в своей истории чипсет для смартфонов.

Ранее утверждалось, что чипсет от Xiaomi будет выпускаться по 4-нм техпроцессу, но свежая информация указывает на то, что при производстве чипа будут применяться 3-нм нормы — предполагается, что это узел N3E от TSMC. К сожалению, информации о конфигурации и характеристиках SoC от Xiaomi в настоящее время не предоставляется.

Более ранние утечки намекали, что чипсет Xiaomi собственной разработки может получить 5G-модем от Unisoc. Также предполагается, что чип обзаведётся ядрами Arm и графическим процессором Mali.

Учитывая, что чипсет будет представлять собой продукт первого поколения, Xiaomi вряд ли рискнёт снабжать им топовую модель смартфона, поэтому чип может стать основой для мобильного устройства среднего ценового диапазона, дебютирующего в следующем году.

#xiaomi
Источник: notebookcheck.net
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