Новинка может дебютировать уже в ноябре.

Несколько дней назад стало известно о возможном выпуске компактной субфлагманской модели смартфона под брендом Redmi уже в ближайшем будущем, а сегодня информатор Smart Pikachu раскрыл подробности о чипсете предстоящей новинки, пишет издание Gizmochina.

Redmi K70. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что компактный смартфон Redmi может быть представлен как в модификации с флагманским чипом MediaTek Dimensity 9400, которая дебютирует в текущем году, так и в версии с топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition (Snapdragon 8 Elite), презентация которой состоится в следующем году. Кроме того, информатор намекает на то, что новинка будет являться частью серии Redmi K80.

Более ранние утечки утверждают, что компактный субфлагман Redmi будет снабжаться 6.3-дюймовым дисплеем и ёмкой аккумуляторной батареей на 6000 мА·ч, несмотря на более скромные размеры устройства.

Ожидается, что первые смартфоны серии Redmi K80, которые придут на смену моделям предшествующего поколения, Redmi K70, будут представлены в следующем месяце. Линейка должна насчитывать как минимум две модели, K80 и K80 Pro, но вполне возможно, что к ним присоединится и компактный субфлагман, который также может дебютировать в ноябре совместно с другими представителями серии.