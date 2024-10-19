Подобный подход кажется немного поспешным.

Несколько часов назад компания OpenAI выпустила приложение ChatGPT для Windows, позволяющее использовать возможности чат-бота непосредственно в ОС, но, как оказалось, разработчики не слишком старались, чтобы их продукт соответствовал рекомендациям Microsoft, сообщает издание Windows Latest.

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Как обнаружили журналисты источника, приложение ChatGPT для Windows является обычной веб-оболочкой в контейнере фреймворка Electron, использующего Chromium в качестве основы. Отмечается, что вопреки рекомендациям Microsoft для веб-приложений, данный продукт от OpenAI не использует WebView2, встроенный непосредственно в ОС, что негативно влияет и на его конечный размер — если Copilot для Windows весит всего 600 КБ, то ChatGPT приближается к 260 МБ, что является разительным отличием.

Кроме того, использование данного подхода требует запуска собственной версии Chromium, что потребляет дополнительные ресурсы системы, в частности требует больше ОЗУ и нагружает CPU. Конечно, владельцы ПК и ноутбуков, оснащённых современными комплектующими, вряд ли почувствуют заметную разницу, но на более старых системах это может сыграть свою роль.

Отмечается, что приложение ChatGPT для macOS является нативным и соответствует рекомендациям Apple, поэтому его реализация для Windows выглядит несколько поспешной, учитывая, что для достижения лучших результатов следовало бы использовать Windows App SDK.

При этом в процессе использования ChatGPT для Windows журналист издания не испытал каких-либо проблем, поэтому приложение вполне можно применять для решения целого ряда задач, тем более, что его можно вызвать при помощи сочетания клавиш Alt+Пробел.