Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
OpenAI выпускает бета-версию приложения ChatGPT для Windows
По ключевым возможностям приложение ChatGPT для Windows не уступает веб-версии.

Компания OpenAI решила предоставить пользователям Windows больше удобства при работе с чат-ботом ChatGPT, выпустив приложение для данной ОС, сообщает издание Ars Technica.

Источник фото: Pixabay

В настоящее время приложение ChatGPT для Windows доступно для обладателей лицензий Plus, Team, Enterprise и Edu — пользователи могут бесплатно скачать его в Microsoft Store, но после запуска требуется вход под платной учётной записью.

На текущий момент приложение представляет собой бета-версию, но к концу года разработчики из OpenAI обещают выпустить полноценный релиз. При этом ChatGPT для Windows предоставляет практически те же возможности, что и веб-версия — пользователи имеют доступ к таким моделям, как GPT-4, GPT-4o, GPT-4o mini, GPT-4o с Canvas, 01-preview и 01-mini. Также при помощи приложения можно генерировать изображения, используя DALL-E 3, а также проводить анализ загруженных файлов или картинок.

Для работы приложения требуется доступ в сеть Интернет, так как обработка происходит на удалённых облачных серверах OpenAI.

Ещё одним полезным свойством приложения ChatGPT для Windows является возможность вызова чат-бота при помощи сочетания клавиш Alt+Пробел, но эта функция пока что работает только в Windows 11.

Отмечается, что всецело доверять ChatGPT не стоит, так как он способен писать вполне осмысленные предложения, которые не несут в себе подкрепления в виде фактов и могут не соответствовать действительности, что отражено в нижней части приложения, где указывается, что ChatGPT может ошибаться, поэтому важную информацию необходимо перепроверять.

#chatgpt #openai
Источник: arstechnica.com
+
Написать комментарий (0)
Сэм Альтман представил новую версию Worldcoin с новой функцией Deep Face и улучшенным сканером
Искусственный интеллект в Голливуде: перспективы и препятствия
ChatGPT теперь имеет официальное приложение для Windows
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
25
Samsung анонсировала, что One UI 7 станет самым значительным обновлением в истории компании
2
В России открыт импортозамещающий завод по производству вентиляционного оборудования
1
Western Digital выпускает обновление прошивки для ряда SSD в целях исключения BSOD в Windows 11 24H2
+
ZTE представила на международном рынке свой флагманский планшет Nubia RedMagic Nova
+
Даже нагретый до 100 градусов и троттлящий Core Ultra 9 285K обгоняет Core i9-14900K
24
Греция отказалась от бесплатных БМП Bradley из США, цена ремонта которых равна покупке новых
+
Установлен рекорд скорости Wi-Fi: 938 Гбит/с
+
Легендарная УАЗ "Буханка" получила новый двигатель
+
В курском приграничье нашли башню от британского танка Challenger 2
2
Dragon Age: The Veilguard на связке Intel Core i9 12900K и NVIDIA RTX 4080 обещает лишь 30 fps
3
Российские войска используют системы ПВО и РЭБ для борьбы с беспилотником «Лютый»
1
Дисплеи смартфонов Samsung Galaxy S25 будут иметь небольшое закругление по краям
1
Раритетный боевой мотороллер Vespa TAP с противотанковой пушкой выставлен на продажу за €25 000
1
GeForce RTX 5060 и 5060 Ti могут выйти намного раньше, чем ожидалось
4
Ульяновская область совместно с Беларусью нарастят производство полуприцепов для тягачей
+
Одинокие квазары с неясным происхождением ставят под сомнение существующие модели космологии
2
Защищённый смартон KingKong Power 3 поступает в продажу с мощным звуком по сниженным ценам
+
Появились кадры, как ВСУ пешком покидают Курскую область
5
На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» осенью 2024-го открываются обходы Кемерово и Усолья-Сибирского
+

Популярные статьи

Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
153
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
41
Как выбрать видеокарту в 2024 году - сравнение моделей NVIDIA и AMD
73
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
32
8 самых захватывающих фильмов про постапокалипсис для любителей игр серии Fallout
2
Почему кабина БелАЗ-540 расположена таким образом
1
SpaceX Starship - самый амбициозный проект Илона Маска, который преобразит космические полёты
12
10 лучших авто для бедного студента
26
Когда выйдет Sony PlayStation 6 - все инсайды в одном месте
2
Обзор игры Enotria: The Last Song – достойная замена Dark Souls в локациях солнечной Италии
+

Сейчас обсуждают

Ислам Абубакаров
01:52
Полностью поддерживаю. Владею RX6600XT уже как 4 месяца. Очень жалею о ее покупке, лучше бы переплатил 2-3к и взял RTX 3060, хоть она чуть-чуть проигрывает по производительности. Черные экраны, сам...
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Валентин Башкаев
01:45
Э́то вам не лапти и веники, а инновации! Надо уважать стратегов промышленности региона!!!
В Москве за год почти вдвое увеличилось производство высокотехнологичной продукции
VRoman
01:42
Видеокартам давно уже пора иметь собственный внешний шнур питания на 220в. Всё равно здоровенный питальник на плате уже распаян. А 50 ампер от БП для одной лишь видюхи - это уже не шуточки
Intel и AMD могут перейти на новый разъем 12V-2X6 для видеокарт
Chingizid
01:34
Автор что за чушь пишешь, за 20-25к можно взять 6700 хт бу и будет прекрасно не только fhd, но и 2к. Просто неумная жертва маркетинга сей автор.
Выбираем самые оптимальные видеокарты для игр в разрешении Full HD осенью 2024 года
Валерий Саватеев
01:34
Хоспаде, зачем этот буст? Надо было работать над температурами! Стоит i9 13900k и я с ним долго мучался, чтобы снизить температуру которая в игре улетела под 95-100⁰. Получается печка под столом и вер...
Даже нагретый до 100 градусов и троттлящий Core Ultra 9 285K обгоняет Core i9-14900K
Daniil Beliaev
01:30
Эта технология уже есть. Бесплатно без миллионов.
NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
Александр Пушик
01:28
Классная штука. Мелкие жук "лечит" на ура. Но не любит солнца - плавится и теряет свойства,становится хрупким. Но даже в таком состоянии не допускает коррозии.
Что такое автопластилин, из чего делают и зачем он нужен
Валерий Саватеев
01:25
Ну по факту так. Для 4К надо 4090, что стоит дорого. А для 2К 4070(ti) достаточно подойдёт, но лучше 4080. 2К это уже основа, база. В 24г иметь fullhd это бюджетно прям и печаль. И да меньше 30 дюймов...
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
Daniil Beliaev
01:20
Решение давно есть - пиштте.
NASA предлагает 3 000 000 долларов любому, кто решит проблему переработки мусора в космосе
PanzerK
01:12
Ну честно говоря чтоб вот так с новья дохлые процы были без видимых причин, я за всю жизнь всего 2 видел, что характерно один Intel, другой AMD. Но я уже лет 10 как не занимаюсь этим профессионально, ...
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем