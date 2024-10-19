По ключевым возможностям приложение ChatGPT для Windows не уступает веб-версии.

Компания OpenAI решила предоставить пользователям Windows больше удобства при работе с чат-ботом ChatGPT, выпустив приложение для данной ОС, сообщает издание Ars Technica.

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В настоящее время приложение ChatGPT для Windows доступно для обладателей лицензий Plus, Team, Enterprise и Edu — пользователи могут бесплатно скачать его в Microsoft Store, но после запуска требуется вход под платной учётной записью.

На текущий момент приложение представляет собой бета-версию, но к концу года разработчики из OpenAI обещают выпустить полноценный релиз. При этом ChatGPT для Windows предоставляет практически те же возможности, что и веб-версия — пользователи имеют доступ к таким моделям, как GPT-4, GPT-4o, GPT-4o mini, GPT-4o с Canvas, 01-preview и 01-mini. Также при помощи приложения можно генерировать изображения, используя DALL-E 3, а также проводить анализ загруженных файлов или картинок.

Для работы приложения требуется доступ в сеть Интернет, так как обработка происходит на удалённых облачных серверах OpenAI.

Ещё одним полезным свойством приложения ChatGPT для Windows является возможность вызова чат-бота при помощи сочетания клавиш Alt+Пробел, но эта функция пока что работает только в Windows 11.

Отмечается, что всецело доверять ChatGPT не стоит, так как он способен писать вполне осмысленные предложения, которые не несут в себе подкрепления в виде фактов и могут не соответствовать действительности, что отражено в нижней части приложения, где указывается, что ChatGPT может ошибаться, поэтому важную информацию необходимо перепроверять.