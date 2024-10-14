Новинки поставляются с 12/16 ГБ ОЗУ.

Помимо стандартной версии X200, компания Vivo официально презентовала и две другие модели серии, X200 Pro и X200 Pro mini, получившие флагманский чипсет, оптику Zeiss и ёмкие батареи, пишет издание GSMArena.

Обе новинки оснащаются топовым восьмиядерным чипсетом нового поколения MediaTek Dimensity 9400 с тактовой частотой до 3.626 ГГц на основном ядре Cortex-X925, двенадцатиядерным графическим процессором, до 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 1 ТБ.

Экраны моделей представлены LTPO-панелью с переменной частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и поддержкой Dolby Vision. При этом смартфон Vivo X200 Pro имеет изогнутый дисплей с диагональю 6.78 дюйма, а модель Vivo X200 Pro mini снабжается плоским 6.31-дюймовым экраном.

На задней панели смартфонов располагается тройная камера с оптикой Zeiss T* и чипом обработки изображений Vivo V3+. Основная камера обеих моделей представлена 50-Мп датчиком Sony LYT-818 размером 1/1.28 дюйма и объективом f/1.57 с технологией точной оптической калибровки.

Кроме того, Vivo X200 Pro получил 200-Мп телеобъектив Zeiss APO с диафрагмой f/2.67, фокусным расстоянием 85 мм и 3.7-кратным оптическим зумом, а Vivo X200 Pro mini довольствуется 70-мм телеобъективом c диафрагмой f/2.6 и трёхкратным оптическим зумом, дополненным 50-Мп сенсором размером 1/1.95 дюйма.

Две остальные камеры у обеих моделей идентичны и представляют собой 50-Мп сверхширокоугольный модуль с диафрагмой f/2.0 с автофокусом и 32-Мп селфи-камеру f/2.0.

Смартфон Vivo X200 Pro оснащается аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч, а модель Vivo X200 Pro mini снабжена батареей на 5700 мА·ч. Обе новинки поддерживают быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 90 и 30 Вт соответственно.

Устройства поставляются с предустановленной OriginOS 5, поддерживают Origin Island, AI Circle, а также имеют ряд других функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Смартфон Vivo X200 Pro поставляется в чёрном (Carbon Black), белом (Moonlight White), голубом (Sapphire Blue) и сером (Titanium Grey) цветах, а Vivo X200 Pro mini представлен в розовом (Light Pink), зелёном (Titanium Green), чёрном (Simple Black) и белом (Plain White) цветовых оформлениях.

Источник фото: Gizmochina

Стоимость Vivo X200 Pro с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составляет 5299 юаней (748 долларов США), версия с 16 ГБ+512 ГБ оценена в 5999 юаней (846 долларов США), вариант с 16 ГБ+1 ТБ предлагается за 6499 юаней (917 долларов США), а специальная модификация Satellite Edition с поддержкой спутниковой связи и конфигурацией 16 ГБ+1 ТБ стоит 6799 юаней (959 долларов США).

Цена модели Vivo X200 Pro mini с 12 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 256 ГБ стартует от 4699 юаней (663 доллара США), версия с 16 ГБ+512 ГБ предлагается за 5299 юаней (748 долларов США), а модификация с 16 ГБ+1 ТБ оценена в 5799 юаней (818 долларов США).

Обе модели доступны для предварительного заказа с сегодняшнего дня (14 октября), в то время как даты появления в продаже для новинок разнятся — Vivo X200 Pro дебютирует 19 октября, а X200 Pro mini появится 25 октября.