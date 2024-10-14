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Представлен Vivo X200 с Dimensity 9400, камерами Zeiss, изогнутым экраном и батареей на 5800 мАч
Кроме того, смартфон имеет до 16 ГБ ОЗУ и накопитель объёмом до 1 ТБ.

Компания Vivo официально представила свою новую серию смартфонов X200, в том числе стандартную модель, оснащённую флагманским чипсетом нового поколения, прочным корпусом и новым поколением камер Zeiss, пишет издание GSMArena.

Смартфон Vivo X200 получил 3-нм восьмиядерный чип MediaTek Dimensity 9400, способный достигать тактовой частоты 3.626 ГГц благодаря своему главному ядру Cortex-X925, 12/16 ГБ оперативной памяти, объём которой можно удвоить при помощи виртуальной памяти, и накопитель на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ с поддержкой технологии сжатия.

Новинка оснащается изогнутой 6.67-дюймовой 10-битной LTPS-панелью, которая, как заявляет производитель, отличается более низким энергопотреблением и в три раза большей долговечностью по сравнению с другими OLED-панелями, с поддержкой HDR10+ и Zeiss Natural Color, имеющей пиковую яркость 4500 нит и высокочастотную ШИМ-регулировку.

На задней панели смартфона располагается круглый модуль камеры, вмещающий в себя 50-Мп основной датчик Sony IMX921 размером 1/1.56 дюйма с объективом Zeiss (f/1.57) с покрытием T*, телеобъектив с фокусным расстоянием 70 мм, диафрагмой f/2.57, покрытием T*, использующий 50-Мп сенсор IMX882 размером 1/1.95 дюйма, и 50-Мп 15-мм сверхширокоугольную камеру.

Автономную работу устройства поддерживает аккумуляторная батарея BlueVolt ёмкостью 5800 мА·ч, что на 800 мА·ч больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, Vivo X100, с проводной зарядкой мощностью 90 Вт.

Источник фото: GSMArena

Новинка позволяет отправлять текстовые и голосовые данные на расстояние до 1 км без нахождения в зоне покрытия сотовой связи благодаря поддержке технологии, основанной на Bluetooth. Кроме того, смартфон имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP69, оптический сканер отпечатков пальцев, Origin Island, являющийся аналогом Dynamic Island, специальную версию «Circle to Search» и ряд функций, использующих технологии искусственного интеллекта.

Устройство поставляется с предустановленной OriginOS 5. Толщина новинки составляет всего 7.99 мм против 8.5 мм у предшественника. Новая модель представлена в следующих цветовых оформлениях — чёрном (Carbon Black), белом (Moonlight White), голубом (Sapphire Blue) и сером (Titanium Grey).

Стоимость смартфона Vivo X200 в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составляет 4300 юаней (607 долларов США), за вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 512 ГБ просят 4700 юаней (663 доллара США), цена модификации с 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 512 ГБ достигает 5000 юаней (706 долларов США), а старшая конфигурация 16 ГБ+1 ТБ предлагается за 5500 юаней (776 долларов США). Новинка доступна для предварительного заказа с 14 октября, а в продажу поступит 19 октября.

#vivo x200
Источник: gsmarena.com
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Представлен Vivo X200 с Dimensity 9400, камерами Zeiss, изогнутым экраном и батареей на 5800 мАч
Джон Коннор
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