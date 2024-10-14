Запуск новинки, как ожидается, состоится не ранее февраля следующего года.

Компания Xiaomi работает над своими топовыми моделями смартфонов серии Xiaomi 15, которые должны получить высокие характеристики и широкие возможности фото- и видеосъёмки — сегодня информатор Digital Chat Station раскрыл новые подробности о камере флагманской модели, пишет издание Gizmochina.

Xiaomi 14 Ultra. Источник фото: Xiaomi

Ожидается, что смартфоны Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro обеспечат высокое качество фотографий и видео, но старшая модель, Xiaomi 15 Ultra, сможет предложить лучшие возможности в данной области.

Как утверждает информатор, Xiaomi 15 Ultra будет оснащён 200-Мп перископическим телеобъективом Samsung ISOCELL HP9, что заметно выше 50-Мп сенсора у Xiaomi 14 Ultra, с фокусным расстоянием 100 мм, диафрагмой f/2.6 и 4.3-кратным оптическим зумом.

Более ранние утечки сообщают, что Ultra-версия обзаведётся 50-Мп основной камерой с датчиком LYT-900 и оптической стабилизацией изображения, 50-Мп сверхширокоугольным объективом с сенсором Sony IMX858 и 50-Мп телеобъективом Sony IMX858 — аналогичные характеристики имеет и модель предшествующего поколения.

Как утверждают информаторы, все три модели серии Xiaomi 15 будут оснащаться флагманским чипсетом следующего поколения Qualcomm Snapdraon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite).

Предполагается, что смартфоны Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro дебютируют в конце текущего месяца, а Xiaomi 15 Ultra, по данным информатора Digital Chat Station, будет запущен после китайского Нового года, то есть не ранее февраля 2025 года.