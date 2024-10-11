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Samsung Galaxy A16 4G получит чип Helio G99, шесть лет обновлений и цену от 199 евро
По ряду характеристик новинка не отличается от модификации 5G.

Вслед за 5G-версией смартфона Galaxy A16 компания Samsung готовит и его 4G-вариант, что следует из сообщения информатора Sudhanshu Ambhore, раскрывшего характеристики предстоящей новинки, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Внешне модель Samsung Galaxy A16 4G не отличается от 5G-варианта, имея тот же каплевидный вырез экрана для селфи-камеры, корпус со скруглёнными углами и чуть выступающие объективы камер на задней панели.

Ряд технических характеристик новинки также остаётся без изменений — смартфон имеет 6.7-дюймовую панель Super AMOLED с разрешением 1080 x 2340 точек, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 800 нит, 50-Мп основную камеру, дополненную 5-Мп сверхширокоугольным модулем и 2-Мп макродатчиком на задней панели, 13-Мп селфи-камеру на фронтальной стороне, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.

Основное различие заключается в чипсете — устройство оснащается восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G99, представленным ещё в мае 2022 года. Несмотря на это, новинка, как и 5G-версия, будет получать обновления в течение последующих шести лет. Смартфон поставляется с предустановленной оболочкой One UI 6.1 на базе Android 14.

Кроме того, новая модель снабжается боковым сканером отпечатков пальцев, одним динамиком, портом USB 2.0, гибридным слотом для двух сим-карт, одна из которых может быть заменена на карту памяти microSD, а также поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54. Размеры устройства составляют 164.4x77.9x7.9 мм, а его вес достигает 200 г.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy A16 4G, по данным информатора, составит 199 евро за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

#samsung galaxy a16 4g
Источник: gizmochina.com
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