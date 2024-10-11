Ограничительные меры останутся в силе.

Информация о возможной разблокировке мессенджера Discord на территории Российской Федерации не соответствует действительности — это следует из сообщения Роскомнадзора, опубликованное новостным агентством Интерфакс.

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Как заявили в ведомстве, причин для разблокировки Discord в России не имеется, поэтому меры по ограничению доступа к мессенджеру на территории РФ остаются в силе. Также представители Роскомнадзора отметили, что различным интернет-площадкам и блогерам не стоит распространять непроверенные данные.

Ограничение доступа к сервису Discord вступило в силу 8 октября, что было аргументировано нарушением законодательства Российской Федерации. Как отметили в Роскомнадзоре, злоумышленники использовали мессенджер в целях привлечения граждан РФ, в том числе молодых людей, к террористической и экстремистской деятельности, а также применяли сервис для распространения запрещённых веществ и домогательств к несовершеннолетним.

Мессенджер был разработан американской компанией Discord Inc. и широко используется по всему миру для общения при помощи текстовых или голосовых сообщений, а также видеосвязи. Изначально Discord приглянулся геймерам, но в настоящее время его используют и для других целей, создавая сообщества по интересам.