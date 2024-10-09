Рядовые обладатели смартфонов Samsung тоже смогут принять участие в бета-тестировании.

Несколько дней назад в ходе мероприятия SDC 2024 компания Samsung рассказала о периоде запуска долгожданного обновления One UI 7 на базе Android 15, отметив, что бета-версия будет доступна только для разработчиков, но сегодня представитель производителя вносит уточнения, сообщая, что в предварительном тестировании смогут также поучаствовать и рядовые пользователи, пишет издание Neowin.

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Отвечая на вопрос пользователя, заданный на форуме Samsung, представитель южнокорейской компании сообщил, что бета-версия One UI 7 будет общедоступной. Это подразумевает, что протестировать предварительный вариант обновления смогут и рядовые обладатели смартфонов Samsung.

Отмечается, что разработчикам всё же могут дать некоторые преференции в виде предоставления доступа к исследованию возможностей One UI 7 уже в конце текущего года, в то время как публичное бета-тестирование может быть запущено лишь в начале следующего года.

Ранее сообщалось, что с выходом One UI 7 компания Samsung меняет свой подход к развёртыванию обновлений, планируя выпустить версию с наименьшим количеством багов и ошибок, чтобы пользователи в процессе бета-тестирования не боролись с проблемами, а изучали новые возможности.

Также представители Samsung рассказали, что финальная версия One UI 7 будет доступна лишь с запуском серии Galaxy S25, который состоится в начале следующего года.