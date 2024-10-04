Бета-тестирование обновления стартует чуть раньше.

Компания Samsung официально объявила о сроках запуска бета-тестирования и релиза стабильной версии One UI 7, и эта информация может расстроить пользователей, ожидавших оценить возможности обновления уже этой осенью, сообщает издание Gizmochina.

В ходе Samsung Developer Conference южнокорейский производитель сообщил, что стабильная версия One UI 7 дебютирует лишь в следующем году вместе с запуском смартфонов серии Galaxy S25. Предварительная же версия One UI 7 beta, как утверждает компания, будет доступна для обладателей ряда моделей Samsung в конце текущего года.

Источник фото: Gizmochina

В список смартфонов, для которых в конце 2024 года будет доступна бета-версия обновления, войдут не только представители серии Galaxy S24 и, возможно, Galaxy S23, но и складные модели текущего поколения, Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

Ранее сообщалось, что Samsung может дать старт бета-тестированию One UI 7 в июле-августе текущего года, но даже в сентябре пользователи не дождались запуска предварительной программы, что ряд информаторов объяснил желанием компании исключить как можно большее количество ошибок из версии, доступной для клиентов, чтобы сосредоточиться на тестах новых функций и возможностей, которых, как утверждалось ранее, будет достаточно заметное количество.

Конечно, пользователям, которые рассчитывают получить стабильный продукт, рекомендуется дождаться стабильной версии, чтобы не сталкиваться с некоторыми ошибками, которые всё-таки могут появиться в One UI 7 beta.