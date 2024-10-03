Samsung Galaxy A16 получит более крупный дисплей и защиту IP54

Компания Samsung готовится к презентации своего нового доступного смартфона Galaxy A16, который уже неоднократно появлялся в ряде утечек, а сегодня издание SamInsider, обнаружив новую модель в ассортименте одного из европейских магазинов, обнародовало подробные характеристики новинки в версиях 4G и 5G.

Сообщается, что смартфон Samsung Galaxy A16 получит экран с диагональю 6.7 дюйма, что на 0.2 дюйма больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, Galaxy A15. При этом дисплей новинки будет по-прежнему представлен панелью Super AMOLED с разрешением Full HD+ (2340x1080 точек) и частотой обновления 90 Гц. Пиковая яркость экрана составит 800 нит.

Кроме того, новинка первой среди моделей Samsung Galaxy A1x получит защиту от пыли и брызг по стандарту IP54. Толщина новой модели также уменьшится на 0.5 мм по сравнению с предшественником, составив 7.9 мм.

Европейская модификация смартфона с 5G будет оснащена чипсетом Exynos 1330 от Samsung, а версия с 4G, предположительно, получит чип MediaTek Helio G99. Кроме того, обе версии получат 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. О других конфигурациях памяти в данной утечке не сообщается.

Новинка сохранит ту же камеру, представленную основным 50-Мп широкоугольным объективом с диафрагмой f/1.8, 5-Мп сверхширокоугольным модулем с диафрагмой f/2.2 и 2-Мп макрообъективом с диафрагмой f/2.4, а также 13-Мп (f/2.0) селфи-камерой, расположенной на фронтальной панели.

Как и модель предшествующего поколения, новинка будет питаться от аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт.

Кроме того, устройство получит слот для карт памяти microSD объёмом до 1/1.5 ТБ (для версии 4G/5G), разъём USB Type-C и будет поддерживать Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и NFC.

Источник фото: SamInsider

Ещё одной приятной опцией станет выход обновлений для устройства в течение шести лет, включая апдейты операционной системы и исправления безопасности.

В более ранней утечке утверждалось, что стоимость Samsung Galaxy A16 в модификации 4G с накопителем на 128 ГБ составит 210 евро, а версия с 5G и хранилищем аналогичного объёма будет предлагаться за 240 евро.