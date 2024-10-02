Хотя пользователи постепенно отказываются от Windows 10, её доля весьма велика.

Microsoft продолжает свою кампанию, призванную заинтересовать или даже вынудить пользователей перейти на Windows 11, и она отчасти работает, хотя доля Windows 10 по-прежнему весьма значительна — это следует из свежего отчёта сервиса Statcounter за сентябрь, сообщает издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Согласно данным, представленным в отчёте, в сентябре текущего года Windows 11 по доле распространённости достигла нового исторического максимума — спустя три года с момента своего запуска ОС добилась результата 33.37 %, набрав за месяц 1.74 %. В годовом исчислении показатели Windows 11 ещё более значительны, несмотря на некоторый спад весной текущего года — учитывая, что в сентябре 2023 года её доля достигала 23.64 %, годовой рост составил 9.73 %.

Несмотря на то, что Windows 11 бьёт свои собственные рекорды, показатели Windows 10 по-прежнему недостижимы — доля пользователей, отдающих предпочтение данной ОС, в сентябре составила 62.79 %. При этом за месяц Windows 10 потеряла 1.35 % своей клиентской базы, а за год — 8.83 %.

Ожидается, что по мере приближения даты окончания официальной поддержки, намеченной на октябрь следующего года, доля Windows 10 будет постепенно падать, тем более, что вчера Microsoft приступила к внедрению новой версии Windows 11 24H2, обладающей целым рядом улучшений.

Конечно, после того, как Microsoft перестанет официально поддерживать Windows 10, она вряд ли будет предана забвению, учитывая, что более старые ОС Windows 7, Windows 8.1 и Windows XP по-прежнему пользуются популярностью у 2.85, 0.36 и 0.34 % пользователей соответственно.