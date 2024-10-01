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Microsoft опубликовала полный список улучшений и новых функций в Windows 11 24H2
Перечень изменений достаточно обширен.

Сегодня представитель Microsoft намекнул на предстоящий захватывающий анонс загадочного продукта, после чего компания приступила к развёртыванию своего крупного обновления Windows 11 24H2 — ранее были опубликованы способы обновления и короткий перечень улучшений и изменений, которые принесёт новая версия, а сейчас софтверный гигант решил обнародовать полный список новых функций, информирует издание Neowin.

Источник фото: Windows Latest

Как сообщается в официальной документации, обновление Windows 11 версии 24H2 включает в себя целый ряд новых функций и инноваций, в том числе эксклюзивные возможности для устройств Copilot+ PC, а именно субтитры в режиме реального времени (Live Captions), Cocreator в Paint, автоматическое сверхвысокое разрешение (Auto Super Resolution), Windows Studio Effects, создание изображений (Image Creator) и изменение стиля изображений (Restyle Image).

Кроме того, обновление принесло поддержку Wi-Fi 7, улучшенные элементы управления конфиденциальностью для доступа к сетям Wi-Fi, возможность присоединяться и делиться сетями Wi-Fi при помощи QR-кодов, улучшения Bluetooth LE Audio для поддержки слуховых аппаратов, оптимизированный Проводник, улучшения панели задач и системного трея, умное управление питанием для устройств, улучшения Voice Clarity, улучшенное управление учётными записями и уведомлениями в Microsoft Teams, усовершенствованное подключение и доступность для удалённого рабочего стола (Remote Desktop) и повышение эффективности командной строки Windows (Sudo for Windows).

#microsoft #windows 11 24h2
Источник: neowin.net
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