Microsoft приступает к развёртыванию обновления.

Несмотря на то, что представитель Microsoft лишь намекнул на некий загадочный завтрашний анонс, на котором, предположительно, софтверный гигант и представит Windows 11 24H2, издание Neowin сообщает о доступности официального обновления уже сегодня.

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Сообщается, что Microsoft приступает к развёртыванию Windows 11 24H2 совместно с функциями, использующими технологии искусственного интеллекта. Чтобы быть в числе первых, кто получит обновление, рекомендуется перейти в Параметры» > Центр обновления Windows и включить опцию «Получать последние обновления, как только они станут доступны», после чего вручную проверить наличие обновления — в том случае, если система соответствует требуемым параметрам, Windows 11 24H2 будет доступна для загрузки.

Кроме того, на официальном сайте Microsoft можно загрузить ISO-файл для чистой установки. Необходимо напомнить, что в таком случае технология шифрования BitLocker активируется в автоматическом режиме, поэтому тем пользователям, которые не намерены применять данную функцию, после установки придётся её отключить.

Отмечается, что для обновления до Windows 11 версии 24H2 необходимо установить предварительный апдейт от мая 2024 года или более новый.

Новая версия ОС включает в себя поддержку Wi-Fi 7 и обоев HDR, улучшения для приложения «Параметры» и меню быстрых настроек, обновлённые контекстные меню, переработанные параметры экономии заряда, а также ряд других изменений.