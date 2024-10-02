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Microsoft удаляет WordPad из официального релиза Windows 11 24H2
Компания продолжает прощаться со старыми функциями и программами.

Несколько часов назад компания Microsoft приступила к развёртыванию своего крупного обновления Windows 11 версии 24H2, попутно опубликовав список изменений и улучшений, которые оно принесло, но вместе с новыми функциями софтверный гигант исключил и программу, которая присутствовала в Windows не один десяток лет — речь идёт о текстовом процессоре WordPad, который более не будет доступен для пользователей новой версии Windows 11, сообщает издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Как говорится в официальной документации Microsoft, текстовый процессор WordPad удалён из всех свежих выпусков Windows, начиная с Windows 11 24H2 и Windows Server 2025. Для редактирования документов с форматированным текстом, таких как .rtf и .doc, компания рекомендует использовать Microsoft Word, а для документов с простым текстом, таких как .txt, советует воспользоваться Windows Notepad.

WordPad входил в состав Windows, начиная с Windows 95, и представлял собой бесплатную альтернативу для редактирования документов, обладая рядом инструментов для форматирования текста. Хотя он и не обладал возможностями текстового процессора Microsoft Word, в целом ряде случаев это и не требовалось, поэтому некоторые пользователи, судя по всему, будут раздосадованы его удалением из Windows.

Кроме того, Microsoft сообщила об удалении из свежих версий Windows платформы AllJoyn, представляющей собой протокол обнаружения и связи с открытым исходным кодом для Интернета вещей.

#microsoft #windows 11 24h2 #wordpad
Источник: neowin.net
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