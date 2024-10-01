Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Microsoft сообщила о доступности ИИ-функции Recall для устройств с процессорами Intel и AMD в ноябре
Для устройств Copilot+ PC на базе чипов Qualcomm она выйдет уже в октябре.

Помимо развёртывания своего крупного обновления Windows 11 версии 24H2 и публикации полного списка изменений и улучшений, компания Microsoft также поделилась своими планами относительно внедрения ИИ-функции Recall для компьютеров, оснащённых процессорами Intel и AMD, сообщает издание Neowin.

Источник фото: The Verge/Microsoft

Функция Recall, которая призвана хранить информацию о действиях в системе, чтобы в случае необходимости предоставить доступ к этим данным для пользователей, вызвала неоднозначные мнения в компьютерных кругах, что вынудило Microsoft приостановить её внедрение с целью улучшения безопасности. Спустя некоторое время компания всё же приступила к развёртыванию новой функции, а сегодня заявила о расширении поддерживаемых устройств.

Как отмечает Microsoft в своём сообщении, Recall станет доступна для владельцев устройств под брендом Copilot+ PC с чипами Qualcomm, участвующих в программе Windows Insider, уже в октябре, а для обладателей компьютеров, оснащённых процессорами Intel и AMD, возможность использовать данную функцию появится в ноябре.

Компания отмечает, что для установки Recall понадобится устройство Copilot+ PC, что касается не только систем с чипами Qualcomm, но и ПК с процессорами Intel и AMD. Владельцы же компьютеров с «обычными» CPU использовать данную функцию вряд ли смогут.

Кроме того, в последнем обновлении механизмов безопасности Recall компания Microsoft внедрила новые меры защиты, которые не позволяют использовать данную функцию на устройствах, выпущенных не под брендом Copilot+ PC.

Отмечается, что функция Recall будет доступна лишь для участников программы Windows Insider, а о финальном релизе Microsoft в настоящее время не сообщает.

#microsoft #recall
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Стоимость платных обновлений для Windows 10 будет увеличиваться вдвое каждый год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для сопровождения российского Ил-38, ВВС США использовали F-16 в цветах ВКС РФ
1
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
18
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
5
КамАЗ готовится к производству своего нового тягача
+
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
23
НАСА: Утечки воздуха на МКС представляют собой «главную угрозу безопасности»
3
В РФ создали тяжелый дрон "Бердыш" – аналог "Бабы-Яги", но превосходящий украинский гексакоптер
3
Samsung старается, чтобы S25 Ultra был лучше новых iPhone
+
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Успех Overwatch обернулся проблемами: ошибки руководства повлияли на разработку сиквела
+
Китай разрабатывает беспилотник с дальностью полета 200 км, который сможет добраться до Тайваня
+
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
1
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
1
Infinix официально представила для мировых рынков смартфон Hot 50 4G
+
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4
Самый масштабный железнодорожный проект Приволжья набирает обороты
1
ВС РФ вышли к Золотой Ниве западнее Угледара и вошли в центр Торецка
+
Полковник Матвийчук: Есть высокий шанс что после освобождения Макеевки ВС РФ пойдут к Днепру
+
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 работает на уровне Intel Core i3-8100
+

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
146
Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
23
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
7
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
24
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
33
Игровой ПК vs ноутбук – насколько сборка на GeForce RTX 4060 быстрее и дешевле мобильной в лэптопе
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
4

Сейчас обсуждают

John Doe
21:48
Ты в 2024г. купил 1080 с рук? И кто тут лox?
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
ДУ50
21:32
Пусть себя удовлетворяет ливерной колбасой, нехер с этим нацистским ублюдком вообще общаться. Закинуть бы им ми26-ми на территорию посольства дохлых леопардов с тухлыми хохлами. А вообще закрыть посол...
Немецкая пресса сообщает о желании Шольца провести первый за почти два года телефонный разговор с Путиным
ebatorуа
21:29
несколько волн ракетных атак,будет у ирана,они каждой атакой пво израиля так разряжают.
Иран наносит ракетные удары по территории Израиля
Андрей Жуков
21:24
Пруфы чего? Как 8 из десяти человек голосуют за гаранта? Выйдите на улицу, в общественный транспорт и т.д. и послушайте, что народ говорит и в каком тоне про власть! Или вас устраивает бесконечное пов...
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
Лариса Ивановна
21:24
Ты всё губами дырявишься?
Иран наносит ракетные удары по территории Израиля
Лариса Ивановна
21:23
А в это самое время Стасик разрешил евреям покинуть укрытия, ну просто гений логики. Хотя я думаю он верный совет дал, так и надо.
Иран наносит ракетные удары по территории Израиля
Андрей
21:20
Хоть бы глобальные были.
Официальный представитель компании рассказал о некоторых характеристиках Oppo Find X8
Nvidia&Intel Hater
21:20
Вот с уважаемого сайта скрин.И тут 17 процентов твоя заглатывает.а учитывая что моя может в разгон и догоняет вполне 6600xt то твоя как в тестах и показана -в присядку ...те самые 10 кадров между карт...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
ЧatoБoт
21:19
А потеря активов вна Некроине, за которые уже уплачено? Такшта, отнюдь не мелочи это для них, увколл. Блэкрок с Монсантой и прочие вэйнгарды взвоют от тоски по утраченному.
Госсекретарь США уточнил, сколько денег Запад потратил на поддержку Украины с момента начала СВО
ebatorуа
21:19
говорят по радио вести фм сейчас,что 500 ракет выпустил иран.
Иран наносит ракетные удары по территории Израиля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем