Для устройств Copilot+ PC на базе чипов Qualcomm она выйдет уже в октябре.

Помимо развёртывания своего крупного обновления Windows 11 версии 24H2 и публикации полного списка изменений и улучшений, компания Microsoft также поделилась своими планами относительно внедрения ИИ-функции Recall для компьютеров, оснащённых процессорами Intel и AMD, сообщает издание Neowin.

Источник фото: The Verge/Microsoft

Функция Recall, которая призвана хранить информацию о действиях в системе, чтобы в случае необходимости предоставить доступ к этим данным для пользователей, вызвала неоднозначные мнения в компьютерных кругах, что вынудило Microsoft приостановить её внедрение с целью улучшения безопасности. Спустя некоторое время компания всё же приступила к развёртыванию новой функции, а сегодня заявила о расширении поддерживаемых устройств.

Как отмечает Microsoft в своём сообщении, Recall станет доступна для владельцев устройств под брендом Copilot+ PC с чипами Qualcomm, участвующих в программе Windows Insider, уже в октябре, а для обладателей компьютеров, оснащённых процессорами Intel и AMD, возможность использовать данную функцию появится в ноябре.

Компания отмечает, что для установки Recall понадобится устройство Copilot+ PC, что касается не только систем с чипами Qualcomm, но и ПК с процессорами Intel и AMD. Владельцы же компьютеров с «обычными» CPU использовать данную функцию вряд ли смогут.

Кроме того, в последнем обновлении механизмов безопасности Recall компания Microsoft внедрила новые меры защиты, которые не позволяют использовать данную функцию на устройствах, выпущенных не под брендом Copilot+ PC.

Отмечается, что функция Recall будет доступна лишь для участников программы Windows Insider, а о финальном релизе Microsoft в настоящее время не сообщает.