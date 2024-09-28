Новинка обходит прошлого лидера, Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version в RedMagic 9S Pro+, на 41%.

Уже через несколько дней компания MediaTek должна представить свой флагманский чипсет следующего поколения Dimensity 9400, что даст старт презентации новых топовых смартфонов от ряда производителей и их последующим тестам, но появляющиеся в сети Интернет утечки уже сейчас дают возможность оценить производительность нового чипа — пару дней назад были опубликованы данные о рекордных показателях смартфона Oppo Find X8 Pro Satellite Edition, оснащённого чипсетом Dimensity 9400, в AnTuTu, а сегодня один из представителей компании Vivo поделился скриншотом, проливающим свет на ещё более впечатляющие результаты Vivo X200 Pro в этом же бенчмарке, сообщает издание GSMArena.

Источник фото: Gizchina

Как следует из опубликованного скриншота, смартфон Vivo X200 Pro, снабжённый чипом MediaTek Dimensity 9400, преодолевает планку в 3 млн баллов, набирая 3 007 853 очка, что в настоящий момент является рекордным показателем для Android-устройств и превосходит показатель Oppo Find X8 Pro Satellite Edition с аналогичным чипсетом на 4%.

Источник фото: GSMArena

К сожалению, результатов тестов конкурирующего продукта от Qualcomm, чипсета Snapdragon 8 Elite, также известного как Snapdragon 8 Gen 4, в бенчмарке AnTuTu к настоящему моменту не имеется, поэтому пока остаётся довольствоваться сравнением с моделью предыдущего поколения, и отрыв предстоящей новинки MediaTek весьма велик — действующий лидер, Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version в RedMagic 9S Pro+, набирает в среднем 2 127 528 баллов, то есть Dimensity 9400 в составе Vivo X200 Pro оказывается впереди на 41%.

Ожидается, что чипсет MediaTek Dimensity 9400 будет официально представлен 9 октября, в то время как презентация линейки смартфонов Vivo X200 состоится 14 октября.