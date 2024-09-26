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Oppo Find X8 Pro c Dimensity 9400 набрал 2 880 558 баллов в тесте AnTuTu и обогнал лидера на 35%
Новый Dimensity 9400 бьёт рекорды бенчмарка AnTuTu.

Смартфоны серии Oppo Find X8 продолжают обрастать подробностями относительно своих характеристик и производительности — несколько дней назад модель Oppo Find X8 Pro Satellite Edition показала свои возможности в бенчмарке Geekbench, а сегодня бьёт рекорды в AnTuTu.

Как сообщает сайт Gizmochina, смартфон Oppo Find X8 Pro Satellite Edition появился в бенчмарке AnTuTu с модельным номером PKC130 и достиг впечатляющего результата — модель, оснащённая высокопроизводительным чипсетом следующего поколения MediaTek Dimensity 9400, набрала 2 880 558 баллов, что является наиболее высоким результатом среди всех Android-устройств.

Если сравнить показатели Dimensity 9400 в составе Oppo Find X8 Pro Satellite Edition с результатами лидера рейтинга производительности AnTuTu за прошлый месяц, Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version в RedMagic 9S Pro+, то новинка от MediaTek превосходит своего соперника на 35%.

Источник фото: Gizmochina

Помимо флагманского чипсета, смартфон, принимавший участие в тесте, был оснащён 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, накопителем UFS 4.0 объёмом 1 ТБ и экраном с частотой обновления 120 Гц. Устройство работало под управлением ОС Android 15.

Предполагается, что Oppo Find X8 Pro Satellite Edition, который является аналогом Find X8 Pro, но с поддержкой спутниковой связи, получит изогнутый дисплей с разрешением 1.5K, аккумулятор ёмкостью 5800 мА·ч, поддерживающий быструю зарядку проводным и беспроводным способом мощностью 80 и 50 Вт соответственно, пару перископических объективов на задней панели, соседствующих с основным и сверхширокоугольным модулем, пылевлагозащищённый корпус, соответствующий стандарту IP69, кнопку управления камерой и слайдер оповещения.

#antutu #dimensity 9400 #oppo find x8 pro #oppo find x8 pro satellite edition
Источник: gizmochina.com
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