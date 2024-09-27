Владельцы Galaxy S24 FE могут не переживать.

Совсем недавно компания Samsung презентовала свой новый доступный флагманский смартфон Galaxy S24 FE, который получил модифицированную версию чипа Exynos 2400, установленного в ряде других моделей серии Galaxy S24 – новинка получила название Exynos 2400e. Некоторые пользователи интересовались, в чём же отличие между этими двумя чипсетами, и представители Samsung дали изданию Android Authority официальный ответ.

Источник фото: NotebookCheck/Samsung (отред.)

По словам представителей Samsung Semiconductor, ключевое отличие между двумя версиями чипсетов только одно — чип Exynos 2400e способен достигать максимальной частоты 3.1 ГГц, в то время как пиковая частота Exynos 2400 составляет 3.2 ГГц. В компании отмечают, что максимальная частота (Fmax) была скорректирована в целях оптимизации.

О каких именно оптимизациях идёт речь, представители производителя не сообщают, но можно предположить, что это связано с температурой или временем автономной работы.

С учётом разницы в максимальной частоте, составляющей лишь 100 МГц, владельцы Samsung Galaxy S24 FE вряд ли почувствуют падение производительности по сравнению с показателями моделей, оснащённых чипсетом Exynos 2400, который в тестах источника продемонстрировал высокие результаты относительно времени автономной работы по сравнению с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, но чуть уступил своему сопернику в игровом быстродействии.

Кроме того, учитывая практически идентичные характеристики Exynos 2400 и Exynos 2400e, все функции с использованием технологий искусственного интеллекта Galaxy AI, которые доступны для представителей серии Galaxy S24, должны поддерживаться и Galaxy S24 FE.