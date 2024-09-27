Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Microsoft выпускает ISO-образы ознакомительной редакции Windows 11 24H2
Данные образы включают апдейт KB5043080.

Несмотря на то, что компания Microsoft официально развеяла надежды на выход Windows 11 24H2 8 октября текущего года, в сети Интернет появляется всё больше намёков на скорый релиз новой версии ОС, информирует издание Neowin.

Источник фото: GameStar

Сообщается, что Microsoft выпускает обновлённые ISO-образы ознакомительной редакции Windows 11 24H2 на разных языках, в том числе Windows 11 версии 24H2 (Enterprise/LTSC 2024), Windows Server 2025 на базе 24H2 и Azure Stack HCI версии 24H2. Отмечается, что данные образы включают апдейт KB5043080, который повышает номер сборки до версии 26100.1742.

Ознакомительные образы не являются полноценными версиями Windows, позволяя использовать ОС лишь в течение 90 дней, но при этом не требуя активации. Их выпуск указывает на приближающийся релиз полноценной Windows 11 24H2.

Кроме того, как отмечают в сети, Microsoft уже подготовила стандартные ISO-образы потребительских версий Windows 11 24H2, но механизм их распространения в настоящий момент не запущен.

Хотя дата релиза Windows 11 24H2 пока не определена, всё указывает на то, что долгожданное обновление выйдет в ближайшие дни или недели.

#windows 11 24h2
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Стали известны даты выхода Windows 11 24H2
Обновление Windows 11 24H2 для ПК без Copilot+ не выйдет 8 октября
Предположения о выходе Windows 11 24H2 8 октября оказались основаны на неверном толковании сообщения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
2
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
7
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Raptor Lake продолжают гореть, Intel выпустила патч, обвинив в проблеме создателей материнских плат
15
Представлен список телефонов Realme, которые будут обновлены до Android 15
+
Hamster Kombat называют главной аферой 2024 года, а разработчиков мошенниками
4
Intel нашла причину нестабильной работы процессоров Raptor Lake и готовит финальное обновление
6
ЛиАЗ возвращается к производству автобусов-«гармошек» после вынужденного перерыва
+
Пользователи Android и iOS будут видеть синюю галочку рядом с именами проверенных отправителей Gmail
+
Hyundai и Kia отказываются от Android Auto и будут иметь интегрированную систему с Samsung
+
Новая модель искусственного интеллекта обеспечивает спутниковые снимки Google Карты без облаков
+
На Вооружении ВС РФ в зоне СВО замечены китайские бронемашины ZFB-05
1
Antec выпустила кронштейн для вертикальной установки видеокарты в стандартных корпусах
1
Исследователи из Сеульского национального университета создали летающую тележку Palletrone
2
По данным опроса 3DCenter 55% пользователей ПК считают процессоры Ryzen 9000 Zen 5 посредственными
5
В Дагестане обнаружили подземные майнинговые фермы
2
В России создают лазер для первых отечественных фотолитографов по выпуску процессоров и микросхем
5
Приложение «Дом с Алисой» получило новые возможности работы со сценариями автоматизации
+
be quiet! представила панорамные корпуса с возможностью вертикальной и горизонтальной установки
5

Популярные статьи

Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
23
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
+
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
16
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
41
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
8
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
12
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
42
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Гниловод
18:38
трампа избирают если,то это сразу гражданская война в сша вспыхивает.
Трамп на встрече с Зеленским заявил о хороших отношениях с Путиным и о готовности прекратить украинский кризис
DTS
18:36
А как же "невидимая рука свободного рынка", которая сама все "порешает"? (Вопрос риторический.)
Intel стремится получить субсидии на $8,5 млрд от властей США до конца года
E. S.
18:35
Убогий, а ведь это факт! В Россию теперь с запада бегут. И не только россияне.
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
Gambare Senpai
18:34
Чаёк?
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
E. S.
18:33
Так только в в вашей убргии хохляндии делают Посмотри какие дороги строят в России. в Крыму, например
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
Viktor Petrochenko
18:32
Это вполне могло быть предусмотрено пользовательским соглашением при установке каспера, которое никто и никогда не смотрит. Так что ещё легко отделались, ибо мог и Амиго браузер с аськой установиться)
Касперский перед уходом с рынка США оставил своим клиентам сюрприз
Gambare Senpai
18:32
А можно отправить очко Шеши на вторичный рынок?
Radeon RX 5700 XT vs God of War: Ragnarök – отправляемся за хорошей видеокартой на вторичный рынок
E. S.
18:31
О, иксперд нарисовался ))
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
Максим Сидоров
18:31
Проще антивирус оплатить, чем все эти заморочки и страхи. А для смс с кодом держать отдельный кнопочный телефон.
Как мой компьютер заразился трояном или во сколько могут обойтись «бесплатные» игры и программы
E. S.
18:30
Не в мире а у хохлов война
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем