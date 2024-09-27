Данные образы включают апдейт KB5043080.

Несмотря на то, что компания Microsoft официально развеяла надежды на выход Windows 11 24H2 8 октября текущего года, в сети Интернет появляется всё больше намёков на скорый релиз новой версии ОС, информирует издание Neowin.

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Сообщается, что Microsoft выпускает обновлённые ISO-образы ознакомительной редакции Windows 11 24H2 на разных языках, в том числе Windows 11 версии 24H2 (Enterprise/LTSC 2024), Windows Server 2025 на базе 24H2 и Azure Stack HCI версии 24H2. Отмечается, что данные образы включают апдейт KB5043080, который повышает номер сборки до версии 26100.1742.

Ознакомительные образы не являются полноценными версиями Windows, позволяя использовать ОС лишь в течение 90 дней, но при этом не требуя активации. Их выпуск указывает на приближающийся релиз полноценной Windows 11 24H2.

Кроме того, как отмечают в сети, Microsoft уже подготовила стандартные ISO-образы потребительских версий Windows 11 24H2, но механизм их распространения в настоящий момент не запущен.

Хотя дата релиза Windows 11 24H2 пока не определена, всё указывает на то, что долгожданное обновление выйдет в ближайшие дни или недели.