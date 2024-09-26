Кроме того, утечка подтверждает отсутствие стандартной модели Galaxy Tab S10 в новой линейке.

В процессе подготовки к презентации своих новых продуктов сотрудники Samsung в спешке опубликовали страницы, посвящённые предстоящим новинкам, заранее, после чего, обнаружив свою оплошность, поспешили её исправить, но некоторые сайты уже успели сделать скриншоты — чуть ранее таким образом в сети Интернет появились цены и ряд характеристик смартфона Galaxy S24 FE, а сейчас то же самое произошло и с планшетами серии Galaxy Tab S10.

Источник фото: NotebookCheck/Samsung/evleaks

Как сообщает издание NotebookCheck, утечка раскрыла, что серия Galaxy Tab S10 будет насчитывать две модели — Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra. Стандартной версии, как и предполагалось ранее, не будет.

Также было подтверждено, что базовая версия Galaxy Tab S10+ с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти будет стоить 1000 долларов, а вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ оценили в 1120 долларов.





Планшет Galaxy Tab S10 Ultra, как следует из утечки, будет выпущен в трёх конфигурациях — базовая модификация с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем объёмом 256 ГБ будет предлагаться за 1200 долларов, стоимость версии с 12 ГБ ОЗУ и 512-ГБ накопителем составит 1320 долларов, а ценник версии с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти достигнет 1620 долларов.

Источник фото: NotebookCheck/Samsung/Ytechb

Отмечается, что цены, указанные для модификаций с Wi-Fi, останутся на прежнем уровне и не будут повышаться по сравнению с моделями предыдущего поколения.

Также стало известно, что планшет Galaxy Tab S10+ получит 12.4-дюймовый дисплей, а Galaxy Tab S10 Ultra обзаведётся 14.6-дюймовой панелью. Обе модели будут доступны в сером (Moonstone Gray) и серебряном (Platinum Silver) цветовых оформлениях.

Информацию о дате запуска моделей серии Galaxy Tab S10 данная утечка не раскрыла.